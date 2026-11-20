De acuerdo con el último informe global Main Streets Across the World 2026, alquilar un local comercial en la peatonal Florida cuesta USD 360 por metro cuadrado al año, es decir, el equivalente a USD 30 mensuales.

La calle Florida mantiene su posicionamiento en el relevamiento mundial. | Crédito: GZA. C&W

Si bien en el documento se desprende que los valores porteños quedan muy por debajo de los de las principales avenidas y calles de Nueva York, Londres y Milán, el tradicional corredor histórico de la Ciudad de Buenos Airesse mantiene en el radar internacional frente al avance de nuevas centralidades y cambios en el consumo.

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El dato surge del estudio elaborado por la consultora especializada Cushman & Wakefield, que analiza los valores de alquiler en las principales calles comerciales del mundo.

Más allá de los valores de referencia en sí, el relevamiento permite dimensionar la posición de Buenos Aires frente a otros mercados comerciales internacionales. En este caso, Florida continúa formando parte del análisis global de corredores comerciales de referencia.

El desafío de los corredores comerciales tradicionales

La evolución de la calle Florida se produce en una ciudad donde la actividad comercial se distribuye entre distintos corredores, cada uno con características y públicos específicos.

En ese escenario, las calles y avenidas comerciales porteñas enfrentan el desafío de sostener su atractivo frente a nuevas centralidades comerciales y a los cambios en los hábitos de consumo.

Informe Alquileres calles comerciales | Crédito: Gentileza C&W

Informe Alquileres calles comerciales | Crédito: Gentileza C&W

La ubicación, la accesibilidad, el entorno urbano y la composición de la oferta comercial son factores relevantes para evaluar el potencial de estos espacios. Para las marcas, la decisión de instalarse en un determinado corredor no depende únicamente del costo de alquiler, sino también de las oportunidades de visibilidad y conexión con los consumidores.

“Buenos Aires cuenta hoy con una oferta comercial mucho más diversificada que hace algunos años, con corredores que responden a distintos perfiles de consumidores. En ese contexto, Florida conserva un diferencial importante: su ubicación, conectividad e identidad como calle comercial histórica. El desafío es seguir fortaleciendo su propuesta para acompañar las nuevas necesidades de las marcas. No se trata solamente de ocupar locales, sino de generar las condiciones para que las empresas encuentren valor en instalarse y permanecer en el corredor” comentó Martín Potito, director de Brokerage en Cushman & Wakefield Argentina.

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El crecimiento global de los alquileres pierde velocidad

La edición 2026 del informe refleja un cambio de ritmo en el mercado internacional. Los alquileres comerciales premium aumentaron un 3 % en promedio, por debajo del 4,3 % registrado en 2025 y del 5 % de 2024.

En América, la variación promedio fue del 3,1 %, después de haber alcanzado el 7,9 % el año anterior. En este caso, la desaceleración no fue uniforme. Del total de 147 corredores analizados, el 49 % registró aumentos en sus valores de alquiler, el 32 % se mantuvo estable y el 19 % presentó disminuciones.

Los resultados muestran que las condiciones específicas de cada ubicación siguen siendo determinantes para la evolución del mercado.

Nueva York vuelve a liderar el ranking mundial

Upper Fifth Avenue, en Nueva York, recuperó el primer puesto entre las calles comerciales más caras del mundo, con un valor aproximado de USD 29.063 por metro cuadrado al año.

Alquileres en calles comerciales Nueva york | Crédito: GZA. C&W

La avenida registró un incremento del 35 % respecto del año anterior, después de tres años de estabilidad. De esta manera, superó a New Bond Street, en Londres, y Via Montenapoleone, en Milán, cuyos valores permanecieron sin cambios.

La edición 2026 también incorpora una nueva dimensión de análisis: la actividad de alquiler en las 30 principales calles comerciales. El estudio identificó 153 operaciones por aproximadamente 75.716 m², de las cuales más del 80 % correspondió a marcas que ingresaron por primera vez a esos corredores.

El dato evidencia la importancia que mantienen las ubicaciones físicas más reconocidas dentro de las estrategias comerciales de las marcas internacionales.

Perspectivas para la ciudad de Buenos Aires

En un mercado donde la experiencia presencial y el posicionamiento comercial adquieren mayor relevancia, la evolución de los corredores históricos plantea oportunidades y desafíos para propietarios, retailers e inversores.

Para la calle Florida, el análisis de su competitividad requiere considerar tanto los valores de alquiler como la calidad del entorno urbano, la diversidad de la propuesta comercial y su capacidad para atraer consumidores.

cp