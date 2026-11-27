2 hombres y 2 mujeres fueron detenidos acusados de formar una banda dedicada a cometer robo bajo la modalidad “viuda negra” que era liderada por una reclusa desde la cárcel.

Cómo empezó todo

Fuentes policiales le revelaron a la Agencia Noticias Argentinas (NA) que la investigación comenzó en septiembre pasado, tras la denuncia de un hombre, que, tras pactar una cita usando la aplicación Tinder con una joven que fingía estar enamorada de él, se desmayó tras tomar una bebida con somníferos en su casa de la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Según la pesquisa, la implicada habría intervenido junto a otras 4 personas encargadas de robarle toda sus pertenencias a la víctima.

Integrantes de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad, junto con agentes de la DDI La Matanza de la Policía Bonaerense y el apoyo de grupos de DOEM y DOU, chequearon los inmuebles y los vínculos de los supuestos integrantes de la organización, que era encabezada por una mujer que se encontraba detenida en una unidad penitenciaria en Los Hornos, en la ciudad de La Plata.

Tras recolectar el material probatorio, la Unidad Funcional de Instrucción número 11 solicitó órdenes de allanamiento ante el Juzgado de Garantías número 5 del Departamento Judicial La Matanza y al Juzgado Nacional de Rogatorias, encabezado por el juez Litvack.

Los 5 procedimientos se llevaron a cabo en la Villa 21-24 Zavaleta, dentro de los barrios porteños de Nueva Pompeya y Barracas.

Se incautaron 24 celulares, 3 tablets, 1 iPad, 1 netbook, 2 notebooks, 2 corta candados, 220 pesos mexicanos, recetarios médicos, anotaciones, medicamentos y ropa; y se arrestaron a 4 sospechosos: 2 hombres, de 19 y 23 años, con antecedentes por amenazas, averiguación de ilícito y maltrato; y 2 mujeres de 18 y 20 años.

HM