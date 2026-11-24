La influencer Lara Magalí Rapallo de 20 años fue detenida en Pinamar luego de ser identificada como la conductora de una camioneta Dodge RAM rosa que realizó maniobras peligrosas en los médanos de La Frontera. El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y derivó en el secuestro del vehículo. Horas después, la joven recuperó la libertad y negó haber estado detenida al sostener que la imagen difundida de su arresto había sido generada con inteligencia artificial.

La investigación comenzó a partir de una grabación publicada en Instagram, en la que se observa a varias personas viajando sobre los laterales de una camioneta rosa mientras el vehículo realizaba distintas acrobacias sobre la arena. En las imágenes, dos mujeres aparecen sentadas sobre las ventanillas y otros pasajeros se trasladan colgados de los estribos, en una situación que representaba un riesgo para quienes iban a bordo y para terceros.

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El episodio habría ocurrido el domingo 22 de noviembre en el sector conocido como La Olla, dentro de las playas del norte de Pinamar. Se trata de una zona de médanos frecuentada por conductores de vehículos todoterreno, donde durante la temporada de verano suelen realizarse pruebas de velocidad, carreras y distintas maniobras.

A partir de la difusión del video, efectivos de la Policía Comunal de Pinamar iniciaron las tareas para identificar y localizar el rodado. Con intervención del Ministerio Público Fiscal, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) y agentes policiales encontraron la camioneta en la intersección de las calles Shaw y Del Olimpo, donde procedieron a interceptarla y secuestrarla.

La conductora fue identificada como Lara Magalí Rapallo, una joven de 20 años oriunda de Pilar que cuenta con más de 80 mil seguidores en redes sociales y suele publicar contenido relacionado con distintos vehículos. En sus perfiles se muestra habitualmente junto a la camioneta, a la que bautizó como "Ram Rosada".

Pinamar | Crédito: Policía y la DDI

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La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) N° 4 de Pinamar, encabezada por el fiscal Juan Pablo Calderón, y del Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli. La investigación se inició por una presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona a quienes generan situaciones de peligro para la vida o la integridad física mediante pruebas de velocidad o destreza con vehículos motorizados sin autorización.

La normativa contempla penas de seis meses a tres años de prisión, además de la inhabilitación para conducir. Si bien Rapallo fue liberada después del procedimiento, la camioneta continúa secuestrada mientras avanza la investigación.

Tras conocerse el operativo, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, se refirió al episodio a través de su cuenta de X y confirmó las medidas adoptadas. "Se hicieron los vivos en la frontera y se quedaron sin camioneta", escribió. Además, remarcó que el sector debe ser un espacio para disfrutar y no para poner en peligro a otras personas. "La Frontera es para disfrutarla, no para poner en riesgo la vida de los demás", expresó.

Por su parte, la joven salió a responder las versiones sobre su detención a través de una historia de Instagram. Allí negó haber permanecido bajo arresto y cuestionó la autenticidad de la fotografía que circuló en distintos medios de comunicación.

Pinamar | Crédito: Policía y la DDI

"Gente, no estuve detenida, la foto es IA obviamente, si no tiene ni mis tatuajes. Estoy desde hoy en el hotel, jamás estuve detenida ni mucho menos presa o con causas, no crean todo lo que ven en las noticias", publicó.

Sin embargo, antes de que se conociera el procedimiento policial, Rapallo ya había compartido contenido en sus redes sociales en el que se la veía realizando maniobras con la misma camioneta en los médanos. En una de esas publicaciones se definió como una "Barbie gangsta".

Incluso, ante las críticas de un usuario por la peligrosidad de las maniobras registradas en el video viral, la influencer respondió con ironía y desafió a quienes cuestionaban su comportamiento. "Agradezcan q fui en la ram y no en la amarok porq ahí sí me iban a decir villera jajaja", escribió, antes de agregar: "Vengan de a uno giles".

PC