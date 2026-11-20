El supermercado Ace, ubicado en la localidad bonaerense de Benavídez, fue escenario de una violenta reacción vecinal después de que se conociera la denuncia contra su dueño, acusado de manosear a un nene de 11 años dentro del comercio. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad y desató la furia de los vecinos, que atacaron el local, lo saquearon y dejaron pintadas en las persianas con fuertes mensajes contra el comerciante, entre ellos "Violadores", "Violines", "Con los chicos no" y "Volvé a tu país".

Según la denuncia, el menor regresó a su casa llorando y les contó a sus familiares lo que había ocurrido dentro del supermercado. El comerciante, de 59 años, habría aprovechado un momento en el que el nene estaba en la zona de las cajas para tocarlo sin su consentimiento. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia y sus imágenes quedaron incorporadas a la investigación.

Al principio, desde el supermercado intentaron justificar lo ocurrido con otra explicación. Sostuvieron que el nene habría robado mercadería y que por eso lo estaban revisando dentro del establecimiento. Sin embargo, el registro de las cámaras contradijo esa versión y mostró el comportamiento denunciado por la familia.

Efectivos policiales intervinieron frente al supermercado de Benavídez | Crédito: Captura de pantalla

El enojo de los vecinos fue creciendo al punto de que efectivos policiales tuvieron que intervenir para proteger al dueño del supermercado y evitar que fuera agredido por las personas que se habían congregado en el lugar. Entre los presentes también estaban los padres del menor, que reclamaban respuestas por lo ocurrido.

Daiana, la madre del nene, contó cómo se enteró de la situación y qué hizo después de escuchar el relato de su hijo. "Había venido a comprar unos helados y cuando llega a mi casa, que está a mitad de cuadra, me dice: "Vamos al chino porque me tocó la cola"", relató. La mujer explicó que, después de escuchar el relato de su hijo, se comunicó con la Policía y convocó a vecinos, familiares y amigos para acercarse al supermercado. Una vez allí, pudieron ver las grabaciones de las cámaras de seguridad frente a todos.

"Yo quiero que se haga justicia, que este degenerado vaya preso y no salga nunca más", reclamó. También señaló que, cuando le preguntaron por lo sucedido, el comerciante sostuvo que solamente le había tocado el brazo.

| Crédito: Captura de pantalla

El supermercado Ace fue atacado y saqueado por vecinos de Benavídez | Crédito: Captura de pantalla

"No tenía para comer": la jubilada que estuvo 35 días presa por intentar robar comida de un supermercado

Por su parte, Alejandra, la abuela del nene, sumó otra acusación contra el entorno del propietario. "Los hijos del dueño también, cuando iban menores a comprar, les mostraban pornografía", afirmó.

El supermercado Ace fue atacado y saqueado por vecinos de Benavídez | Crédito: Captura de pantalla

Tras la denuncia, el comerciante, de 59 años, fue detenido y quedó imputado por abuso sexual simple.

MV