El juez federal Daniel Rafecas citó este miércoles a prestar declaración indagatoria entre el 16 y el 19 de febrero a tres integrantes de la cúpula del Opus Dei, el sacerdote argentino Mariano Fazio, actual vicario auxiliar y número dos mundial de la institución; Víctor Urrestarazu, vicario regional entre 2014 y 2021; y Gabriel Dondo, sacerdote secretario regional a cargo de la Sección de Mujeres entre 1991 y 2017, en el marco de la investigación por presuntos casos de trata y explotación de personas denunciados por 43 mujeres de origen humilde que aseguraron haber trabajado gratis durante años como empleadas domésticas.

43 mujeres denunciaron al Opus Dei de trata y explotación de personas.

De acuerdo con la acusación, las denunciantes, que hoy tienen entre 40 y 60 años, sostuvieron que fueron reclutadas engañadas cuando eran adolescentes bajo la promesa de continuar su educación, pero que recibieron instrucción en escuelas de tareas domésticas de la organización donde les enseñaron a limpiar, cocinar y planchar. Según sus testimonios, su escolarización resultó parcial o nula y posteriormente trabajaron sin cobrar remuneración alguna en tareas de limpieza, cocina y servicio para miembros de la Obra y sus invitados en centros de la Argentina y el mundo.

Las citaciones judiciales se concentran específicamente en el caso de M.I.E., una mujer migrante que ingresó en su adolescencia con la promesa de estudiar y se desempeñó como numeraria auxiliar hasta marzo de 2015. Según consignó la resolución de Rafecas, habría realizado tareas domésticas durante décadas con jornadas extensas, sin descanso efectivo ni control sobre sus ingresos y con restricciones en el contacto con su familia, por lo que el magistrado consideró que los testimonios y la documentación reunida brindan motivos suficientes para sospechar la intervención de los tres sacerdotes y determinó que este expediente no prescribió, a diferencia de otros tres casos en los que la extinción de la acción penal por prescripción ya quedó firme.

De la sociedad de la atención a la comunidad del cuidado

El origen público del caso se remonta a una investigación periodística publicada por LA NACION en mayo de 2021, firmada por Nicolás Cassese y Paula Bistagnino, mientras que la causa judicial se inició a partir de una denuncia presentada en 2022, tras lo cual la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas identificó al menos a 44 mujeres presuntamente explotadas. Asimismo, durante la reciente visita del papa León XIV a la Argentina, un grupo de denunciantes solicitó una audiencia con el pontífice que finalmente no fue concedida.

Tras conocerse la decisión del juzgado federal, la institución religiosa difundió un comunicado oficial en el que fijó su postura frente al avance del expediente y rechazó la validez de los cargos: “La prelatura del Opus Dei recibe este llamado con plena disposición a colaborar y, como lo viene expresando desde hace varios años, considera que constituye un paso necesario para esclarecer de forma definitiva una situación que ha estado marcada por acusaciones carentes de sustento fáctico y jurídico”.

Fuertes críticas al papa León XIV por dejar fuera de su audiencia en la Argentina a las víctimas del Instituto Próvolo y del Opus Dei

La reunión de más de una hora que el papa León XIV mantuvo con cinco víctimas de abusos cometidos por integrantes de la Iglesia durante su visita a la Argentina abrió un fuerte frente de cuestionamientos contra las autoridades eclesiásticas, luego de que la organización internacional Ending Clergy Abuse (ECA) denunciara este martes en Buenos Aires que la selección de los asistentes quedó en manos de la jerarquía local y dejó afuera a las víctimas del Instituto Próvolo de Mendoza y a las 43 mujeres que acusaron al Opus Dei de explotación y servidumbre.

Papa León XIV | Crédito: Agencia NA

Durante una conferencia de prensa organizada por ECA, participaron el abogado y director de la entidad, Sergio Salinas Giordano; el sobreviviente y representante internacional Matthias Katsch; la periodista Paula Bistagnino, autora de la investigación sobre el caso del Opus Dei; y Andrea Martínez, una de las denunciantes, quien cuestionó no haber sido recibida pese a que el Pontífice conocía la situación: “Si hubiera podido reunirme con el Papa, le habría dicho que lo mismo que nos sucedió a nosotras sigue ocurriendo hoy tras las puertas de cada centro del Opus Dei, y que él es el único que puede resolver esta situación”. En el mismo encuentro también expuso Elisa Carmona, quien denunció haber pasado 15 años en condiciones de servidumbre dentro de la organización y, según recogió la agencia ANSA, sostuvo: “Si yo tuviera oportunidad de estar con él, le diría: ‘Santo Padre, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos recibió? ¿Qué puede hacer usted por nosotras’”.

El eje central de la crítica apunta al mecanismo utilizado para organizar el encuentro y a la falta de precisiones en el comunicado oficial de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que informó que León XIV conversó con víctimas “presentadas por la Iglesia local” sin detallar de qué casos se trataba ni quién intervino en la elección. “Nuestro reclamo es por un mecanismo que dejó en manos de la jerarquía eclesiástica argentina la decisión de a quién escucha el Papa. Esa jerarquía es justamente la institución cuya respuesta frente a los abusos está en discusión”, señaló ECA en un comunicado, mientras que Salinas advirtió: “No pedimos que se conozca la identidad de nadie. Pero no sabemos de qué casos se trata, si los responsables fueron denunciados y juzgados, si se aplicó la tolerancia cero -que en la práctica no existe- y se los apartó de sus funciones, ni si esas personas recibieron del Estado el asesoramiento y la asistencia que les corresponden. Un comunicado así no genera esperanza en la Iglesia: genera desconfianza”.

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En la misma línea, Matthias Katsch cuestionó la opacidad del procedimiento oficial al señalar que “un gesto de cercanía es bienvenido, pero sin transparencia sobre quiénes participaron y quiénes fueron elegidos, lo que quería ser una señal de cambio se convierte en una confirmación de la vieja cultura del silencio”.

El compromiso de León XIV

El reclamo de ECA cuenta con un antecedente directo en octubre de 2025, cuando Salinas y otros integrantes de la entidad fueron recibidos por León XIV en el Vaticano en una audiencia que estaba prevista para durar unos 15 minutos y se extendió durante casi dos horas. Según reconstruyó el abogado en diálogo con PERFIL, en aquella oportunidad le plantearon su preocupación por la falta de diálogo de la Iglesia con las víctimas y la ausencia de respuestas institucionales: “Lo primero que hicimos fue decirle que estábamos preocupados por la posición que tiene la Iglesia, porque no se reunía con las víctimas, por la falta de claridad y por todo lo que implica el poder de la Iglesia”.

De acuerdo con su relato, el Pontífice respaldó entonces la tarea de la agrupación con una frase contundente, “Nos dijo: ‘Métanse. Yo los apoyo’”, tras lo cual la organización profundizó su articulación con la Pontificia Comisión para la Protección de Menores (Tutela Minorum) con el objetivo de construir un canal de diálogo directo con las autoridades vaticanas sin intermediaciones locales.

Una vez confirmada la gira papal a la Argentina, ECA realizó gestiones formales e informales ante la Conferencia Episcopal Argentina para consultar si existía voluntad de concretar una audiencia con las víctimas. Según relató Salinas, el presidente del Episcopado, el arzobispo mendocino Marcelo Colombo, confirmó que había dejado la carta con la solicitud en la Santa Sede, aunque no brindó precisiones sobre a quién se le entregó el pedido, cuándo sería evaluado ni qué respuesta había obtenido.

Para el letrado, la posterior mención vaticana a víctimas “presentadas por la Iglesia local” ratificó que la convocatoria quedó bajo control de las autoridades argentinas, pese a que tanto los sobrevivientes del Próvolo como las denunciantes del Opus Dei habían manifestado públicamente su deseo de ser escuchados.

​Los casos que fueron excluidos

La exclusión del Instituto Próvolo reviste especial gravedad debido a la dimensión judicial del expediente, iniciado en 2016 a partir de las denuncias de estudiantes sordos e hipoacúsicos que asistían al establecimiento religioso de Carrodilla, en Mendoza, proceso que derivó en condenas contra sacerdotes, empleados y otros integrantes de la institución.

Por su parte, el caso de las 43 mujeres que denunciaron haber sido captadas desde su adolescencia y sometidas a servidumbre por integrantes del Opus Dei tomó estado público en 2021 y también fue elevado ante el entonces Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano, sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta formal de la Santa Sede, según indicó ECA. Finalmente, Salinas no descartó que el paso de León XIV pueda abrir una nueva etapa, aunque advirtió que esa expectativa dependerá de que el Papa intervenga directamente para garantizar que las víctimas sean escuchadas sin quedar supeditadas a las autoridades eclesiásticas locales.