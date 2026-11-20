El dueño de un supermercado chino fue asesinado este jueves 19 de noviembre de una puñalada en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, mientras forcejeaba con un indigente que intentaba robarle.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), todo ocurrió en “Los Hermanos”, un negocio que se encuentra en la intersección de París y Fitz Roy, cuyo propietario, Dai Jianrong, descubrió, gracias a las cámaras de seguridad, que un hombre había tomado dos botellas de cerveza y las ocultaba bajo su ropa.

El comerciante chino, de 49 años, le ordenó al ladrón que dejara las botellas, pero el hombre se negó y comenzó a forcejear con el propietario del supermercado, al que finalmente le asestó una cuchillada en la espalda que le atravesó el pulmón.

Aunque fue llevado de urgencia al Hospital Parosien, el comerciante murió pocas horas después.

Las autoridades policiales informaron que el agresor fue identificado, pero todavía no pudo ser arrestado.

Otro hecho delictivo reciente en Isidro Casanova

En agosto, un peligroso grupo de delincuentes realizó una impresionante seguidilla de robos en Isidro Casanova en un periodo muy corto de tiempo.

Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, todo ocurrió el 1° de agosto por la noche, cuando la banda criminal robó un auto Toyota Etios rojo que usaron, minutos después, para sustraer un Toyota Corolla blanco.

Ambos rodados fueron vistos luego junto a un tercer vehículo, un Fiat Cronos, en el cruce de las calles San Matías y Santa Cruz de la localidad de Rafael Castillo.

Al descubrir la presencia policial, los delincuentes escaparon, efectuando disparos de arma de fuego contra los agentes.

Gracias a un operativo cerrojo, se logró interceptar el Etios, deteniéndose al sospechoso Enzo Ezequiel G.

A continuación, se implementó un rastrillaje en la zona que permitió encontrar el Fiat Cronos y detener a dos mujeres: Dana Yael A. y Analía del Carmen R.

Los tres detenidos y los elementos secuestrados durante los operativos fueron llevados a la Comisaría de Rafael Castillo. El caso quedó en manos de la UFI Nº13, del Departamento Judicial de La Matanza.

HM