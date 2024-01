Lalo Creus: "La realidad de La Matanza es utilizada políticamente de manera perversa"

El excandidato a intendente de La Matanza, Lalo Creus, aseveró que "estamos viendo el colapso de todo un sistema de gobierno que lleva décadas". "No estoy de acuerdo con promover ni el ajuste de cuentas ni la libre portación", comentó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Lalo Creus fue candidato a intendente de La Matanza por Juntos por el Cambio, fundador de la ONG Identidad Vecinal y del partido Alternativa Vecinal, es decir, la oposición al oficialismo en La Matanza. El fin de semana este partido fue el escenario del violento enfrentamiento por la toma de tierras que dejó un saldo de cinco muertos y varios heridos.

Nos interesaría profundizar sobre La Matanza y las cinco personas que fallecieron el domingo allí en González Catán, pero desde una perspectiva que no sea chauvinista, es decir no plantear simplemente un problema de "paraguayos contra bolivianos", sino tratar de entender en qué punto la crisis económica hace que esos 2, 4 o 6 millones de pesos que tenían que pagar por un terreno pasen a ser 8 o 10 millones y de golpe no lo puedan comprar. ¿Hasta qué punto la crisis económica profundiza que las personas, en la desesperación, resuelvan los problemas a los tiros?

Por fuera del chauvinismo y de encontrar las explicaciones superficiales, quiero ir bien a la base. Lo que puedo contar es que este es el asentamiento 275 de los últimos 20 años de La Matanza, y coincide con los 20 años de gestión municipal Fernando Espinoza. Ahí, para mi no hay un dato caprichoso ni tendencioso, es real. Si bien La Matanza no es en el único lugar donde hubo asentamientos y la precariedad explotó, es un escenario en la que la realidad de La Matanza es utilizada políticamente de manera perversa: el dejar hacer, la decisión de no ofrecer o cumplir con las obligaciones que tiene el gobernante, el Estado municipal, pero sí aprovechar todas las necesidades que se crean a partir de ese vacío. La forma de aprovecharla tiene una cara comercial y legal, y una cara electoral que también tiene mucho de comercial.

Lo que estamos observando no es solamente que, frente al agravamiento económico, el incremento de los precios o la escasez del ingreso se da una situación de estallido en un barrio, sino que estamos viendo el colapso de todo un sistema de gobierno que lleva décadas, y que se agravará. Eso es González Catán y a cinco kilómetros de eso tenés a Virrey del Pino, que es una zona rural y no hace mucho era una zona maravillosa que podía haber sido nuestro Pergamino, con desarrollo agrario muy importante. Y hoy, los propietarios de esos terrenos privados, en muchos casos también andan a los tiros defendiéndose de ocupaciones o tipos como los que iniciaron este proceso, que son los que se adueñan de tierra ajena para revenderla. Entonces, estamos viendo el más doloroso de los últimos episodios que nos costó seis vidas, que es lo que a mí me dicen, pero lo relaciono a otras cuatro muertes que tuvimos este fin de semana en La Matanza que tiene que ver con el delito. Lamentablemente, la situación de inseguridad nos tiene como noticia permanente, y esto también tiene que ver con la decisión política de cómo se administra este territorio.

¿Esto mismo podría haber sucedido hace dos años?

Está sucediendo desde hace mucho tiempo. Lo que tuvimos es un resultado que se escandaliza por las imágenes.

Enfrentamiento en González Catán.

La pregunta es si hubo seis muertos hace dos años en La Matanza por este mismo motivo.

No, pero sí tuvimos varios muertos.

Está bien. Pero no es lo mismo tener de a un muerto que seis muertos todos juntos. Lo que estoy tratando de compartir con vos es que, evidentemente, esto no viene sucediendo todo el tiempo. Hay un agravamiento puntual, no es que sucede todo el tiempo y que se resuelven a los tiros, matando seis personas, los problemas de las tomas de tierra, que obviamente lo venimos viendo desde hace años.

En absoluto. Por desgracia, este no es el cierre sino que tenemos esta situación por toda La Matanza, con el riesgo de enfrentamientos entre vecinos en todo el municipio. Habrás visto noticias de vecinos que ajusticiaron o se defendieron asesinando al que intentaba robarles o estaba robando. Tenemos todo el tiempo noticias que van escalando de cómo estamos viviendo en La Matanza. Nunca llegamos a este nivel. Pero estoy seguro que es un nivel más si no frenamos, si no cambiamos la situación política del territorio. No solamente por las condiciones económicas (que por supuesto se agravaron).

El reclamo empieza en una reunión de vecinos en la que, los que se dicen delegados y dueños de esa tierra, que también son los gerenciadores (porque son los mismos que cobran por el uso de las redes truchas o la luz enganchada o el agua), imponen condiciones. Estamos en la misma lectura. Tal vez, la duda es cuál es el detonante de este momento, pero estamos frente a una realidad dramática que quiero aprovechar para poner en el contexto local. Yo soy matancero, vivo en González Catán y es para mí una gran oportunidad para que se entienda que esto no es un hecho más, sino que es el hecho lamentable de un proceso que venimos sufriendo.

El contexto social y la violencia en crecimiento

Son dos cuestiones convergentes. Por un lado, el tema de la falta y toma de tierras, que es un tema creciente y tiene su propia dinámica. Y, por el otro, nosotros queremos una sumar una dinámica que tiene que ver con que la crisis económica y la liberalización del uso de las armas y la propuesta de que cada uno vaya "calzado". Lo que generará esto es un incremento de la violencia. Son dos elementos. Hoy se da en un caso terminal como es la toma de tierras. Quizás, si esa violencia se sigue espiralando, nos encontremos con que mañana situaciones similares se puedan producir por hechos muchos menores, como por un altercado en un accidente de tránsito, por ejemplo.

Toma de terrenos en González Catán.

Entiendo tu enfoque y comparto la preocupación. No estoy de acuerdo con promover ni el ajuste de cuentas ni la libre portación y que todos nos creamos con derecho a robar una vida ni nada por el estilo. No creo que por el camino de la violencia se puedan resolver estas situaciones, ni cuando estás en minoría ni cuando estás en mayoría. Lamentablemente, ya está liberado. Es un desastre lo que estamos viviendo. El nivel de armas en los barrios es infernal y, entonces, frente a la ausencia del Estado o la decisión de dejar la zona liberada (que implica la orden política de un intendente bajada a la Fuerza de Seguridad de no patrullar e intervenir sobre determinados temas), o incluso la concepción de que tomar tierras no es un delito porque se trata de víctimas, empieza a haber una combinación perfecta para el nivel de armas ilegales que hay y el "arréglense ustedes solos". Y así es como tenemos este tipo de hechos.

Estuve en reuniones de propietarios y vecinos en Virrey del Pino, en donde la gente ya se enfrentó a los tiros defendiendo su tierra. Es como que a vos te vayan a tomar tu casa en el lugar que vivís o estás trabajando. Ya hay un contexto en el que las armas fueron liberadas por la anarquía, la falta de interés o la decisión política de no actuar y controlar. Ya llevamos casi 20 años de una decisión de que "si querés robar un pedazo de tierra, estás en tu derecho porque sos pobre", y eso creo que nos hizo un daño muy profundo, que claramente no se resolverá diciendo "quedate tranquilo. Ahora te permito la libre portación de armas y vos defendé tus tierras". Esto es un desastre.

