Mientras crece la presión para sumar los videos de Jésica Cirio mostrando gruesos fajos de dólares como prueba en la causa contra su exmarido Martín Insaurralde, la Justicia decidió postergar un análisis para definir la cantidad de dinero exhibida.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde

Fuentes judiciales que hablaron con la Agencia Noticias Argentinas (NA) le dijeron que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, aceptó un pedido de la defensa del exintendente para detener el peritaje de esas imágenes.

La razón es que primero la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata debe resolver un planteo para establecer si los videos son válidos como prueba o no en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Si se evalúa que son aptos como evidencia, podrán seguir con el peritaje.

Aunque las defensas de Cirio e Insaurralde solicitaron que las grabaciones sean apartadas como evidencia, el fiscal Sergio Mola rechazó esa posibilidad. Frente a esa negativa, la defensa de la conductora apeló la medida ante la Cámara, que todavía no se expidió al respecto.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde





Cómo se conocieron los videos de Cirio

Las imágenes, que fueron difundidas por algunos medios, muestran a Jésica Cirio en la mansión que compartió con Martín Insaurralde en el country Fincas de San Vicente recorriendo lo que parece ser un inmenso vestidor donde había gruesos fajos de dólares ocultos bajo la ropa.

Poco después, la Fundación Apolo entregó los videos a la Justicia en un pendrive, para que sean incorporados como prueba.

El juez Rodríguez Ponte ordenó, en septiembre pasado, una pericia para establecer si los archivos son auténticos, cuándo los crearon y si fueron modificados o manipulados de alguna manera.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), desde la organización se presentaron como amicus curiae (amigos del tribunal) ante la Cámara platense para que los videos sean agregados a la causa, señalando que son “particularmente relevantes” para establecer la existencia de los delitos investigados y quieren que sean valorados para un posible juicio oral.

Jésica Cirio

Por eso, remarcaron, “la pertinencia probatoria no depende de la cantidad de registros audiovisuales aportados, sino de su capacidad para acreditar o refutar hechos relevantes para la investigación”.

La organización Poder Ciudadano, que actúa como querellante, también apoyó incorporar los videos por el “principio de amplitud probatoria”.

Al respecto, le dijeron a Noticias Argentina que “si bien la DATIP (Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) en su informe explicó que por medios técnicos no se puede establecer el origen de los videos, nada impide que haya otros elementos de prueba que puedan complementarse con esos registros fílmicos para echar luz sobre el dinero que pudo tener en su haber el exfuncionario”.

LT