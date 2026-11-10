Los rostros de la caridad: la imagen que acompañará este miércoles al Papa

El papa León XIV continuará este miércoles su recorrido por la Argentina con una misa en la Basílica de Luján, a las 10. Según adelantó Cáritas Argentina, que forma parte de la organización, la celebración estará dedicada a la caridad.

“La Misa de la Virgen de Luján tendrá una intención especial por la caridad. Personas y comunidades acompañadas por Cáritas, procedentes de todo el país, tendrán un lugar a los pies del altar, como signo de la misión de servicio y de la opción preferencial de nuestra Iglesia por los más pobres”, informó la institución.

La idea es mostrar la caridad en “rostros concretos”. Según Cáritas, la presencia de estas personas “permitirá reconocer en cada persona una historia, una dignidad y una oportunidad para construir fraternidad”. Varias de ellas tendrán además un lugar destacado en distintos momentos de la celebración.

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Quiénes llevarán las ofrendas

Las ofrendas que el Papa consagrará en el altar las entregarán representantes de distintos ámbitos de la vida comunitaria: el trabajo, la educación popular, la agricultura familiar, la organización barrial, la recuperación de las adicciones, la identidad de los pueblos originarios y la asistencia en emergencias.

Desde el norte del país llegarán tres de ellos. Elba Yugra, agricultora, integrante del Consejo Kolla de Colanzulí y catequista en Iruya, Salta, representará “la fe de los valles andinos”. Sebastián Quispe, director de Cáritas Prelatura Humahuaca, en Jujuy, llevará la voz de los pueblos originarios y las comunidades vulnerables del norte. Y Carmen Solano, referente ava guaraní de Pichanal, Salta, estará presente en nombre de “la memoria ancestral y el cuidado incondicional de los más pequeños”.

El trabajo barrial y la economía popular también tendrán su lugar. Participará Alfredo Correa, un educador popular de Corrientes que convirtió su historia de extrema vulnerabilidad en una experiencia comunitaria. Lo acompañará Sara Ramírez, de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, en representación de las mujeres de los barrios populares que impulsan la economía social. También estarán Joana Enrique, cartonera de Luján, que representa “la dignidad de quienes trabajan en la economía popular”, y Laura Gerez, emprendedora de Morón, que según Cáritas “refleja el rostro de la maternidad y el trabajo incansable”.

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Desde la ciudad de Buenos Aires llegará una familia del barrio Zavaleta, integrada por Silvana, Brian y Gonzalo, en nombre de la comunidad de la Escuela Cura Brochero y de las periferias urbanas. A ellos se sumará José Luis López, un joven de Bahía Blanca que está en recuperación de las adicciones y que dará testimonio de “resiliencia frente a esta problemática”.

La Patagonia estará representada por Francisco Rosales, poblador de Cholila, Chubut, que perdió su casa en los incendios forestales. Desde Mendoza llegará Gladys Escudero, referente comunitaria que desde hace más de veinte años cuida y arma espacios barriales para adultos mayores. Y estará también Lisa, una madre de Buenos Aires sobreviviente de violencia, como símbolo de superación.

“Cada una de estas presencias lleva consigo una historia y la experiencia de una comunidad que se organiza y busca transformar su realidad”, señaló Cáritas, que busca así visibilizar “el tejido social del país a través de testimonios de perseverancia frente a la adversidad”.

IC