El Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizaron este jueves una jornada nacional de protesta frente a supermercados y mayoristas de distintos puntos del país para reclamar donaciones de alimentos destinadas a comedores comunitarios. La convocatoria se llevó adelante bajo la consigna "El hambre no se aguanta más", a pocas semanas de las fiestas de fin de año.

Las organizaciones señalaron que la caída del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, el aumento del costo de vida y los recortes en la asistencia alimentaria incrementaron la demanda en los espacios comunitarios. Según denunciaron, cada vez más familias deben reducir sus comidas diarias y recurrir a los comedores para cubrir sus necesidades básicas.

Durante la jornada, Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP y referente del Movimiento Evita, advirtió sobre el deterioro de las condiciones sociales y económicas. "Estamos frente a una crisis social y productiva profunda, con una industria que se cae a pedazos y una caída histórica en el consumo de carne y alimentos básicos", sostuvo.

El dirigente también cuestionó la política de asistencia alimentaria del Gobierno nacional y denunció la falta de distribución de alimentos almacenados en dependencias del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Además, alertó sobre el avance del narcotráfico y el crimen organizado en los barrios populares, que atribuyó al retiro del Estado.

En diálogo con PERFIL, Gramajo puso el foco en la respuesta de la sociedad civil frente a la crisis: "frente a la necesidad y los problemas que se viven en los barrios populares, no deja de haber vocación de servicio, capacidad organizativa, creatividad para ir a las provincias y sus gobiernos, desarrollar estrategias de campaña para conseguir donaciones y financiamiento de individuos y privados que comprenden que hay que ejercer la solidaridad cada uno desde su lugar".

“Con la visita del papa León hemos sido testigos de un pueblo absolutamente movilizado e interpelado por un mensaje humanista y comprometido con los problemas sociales. Sin lugar a dudas estamos viviendo un cambio de época”, expresó el dirigente. Agregó que “algunos sectores deben romper los prejuicios y no tener miedo de encontrarse con los distintos, con los otros… Tal como lo hacía el papa Francisco”.

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Por su parte, Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP y referente del Movimiento Evita, cuestionó la situación de las personas que deben recurrir a los comedores pese a tener ingresos. "Hoy hay trabajadores con empleo estable y jubilados de toda la vida que igual tienen que hacer fila en un merendero porque el sueldo se les va en pagar un alquiler que ni siquiera figura en la canasta básica, los tarifazos y las cosas de sus hijos", afirmó.

Una cooperativa de reciclado pidió alimentos frente al Coto de Sarandí | Crédito: Captura de pantalla

Las organizaciones también reclamaron la colaboración del sector privado y manifestaron su disposición a presentar documentación para acreditar el destino de las donaciones. A su vez, pidieron al Gobierno nacional que intervenga frente a la situación alimentaria que atraviesan los barrios populares.

MSC / JMV