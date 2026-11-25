Recién puedo empezar a ver la serie Gordon y ya me impresionaron las imágenes del subsuelo del ex Ministerio de Bienestar Social porque como empleada del Banco Hipotecario trabajé algunos años en ese mismo subsuelo, donde circulaban muchas leyendas.

Luego, como querellante en causas de lesa humanidad, sobrevivientes me contaron lo que efectivamente había pasado allí.

También, más allá de la lectura política que pueda hacerse del relato de la serie, me impactó que Pablo Trapero, con la interpretación de Rodrigo de la Serna, se anime a reconstruir el rol brutal de la burocracia sindical, la CNU y las bandas paraestatales que actuaron bajo un gobierno constitucional y dejaron miles de víctimas.

Cuando ya está desatado el debate sobre Gordon, aparece una reacción brutal ante un homenaje a Mario Roberto Santucho, a 50 años de su secuestro y desaparición por parte de la dictadura genocida. No creo que ambos hechos estén tan desconectados.

Algunos aprovechan para intentar reinstalar la teoría de la propia dictadura, expresada por uno de sus voceros, el Tata Yofre, que se resume en “fuimos todos”; otros buscan restablecer la nefasta “teoría de los dos demonios”, según la cual se enfrentaron “violencias de distinto signo” ante una sociedad que “no tenía nada que ver”.

Yofre muestra los papelitos que se llevó de la SIDE y otros se olvidan de que prestaron funcionarios a la dictadura y ponen el énfasis en que hay que “condenar toda violencia”.

Pero, por ejemplo, hace unos días, un importante funcionario de la dictadura como Domingo Felipe Cavallo, estuvo dando una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en el marco del seminario “La historia económica y sus protagonistas”, y a los demócratas no se les movió un pelo, a pesar de que fue responsable de estatizar la deuda de las empresas privadas y cargarla sobre las espaldas de todo un pueblo.

Tampoco se les mueve un rulero cuando empresarios que integran grupos económicos estrechamente vinculados con la dictadura, que tuvieron centros de exterminio en sus propias fábricas, son recibidos como señores en las universidades.

Demás está aclarar que no comparto la estrategia política de Santucho. Sí es necesario señalar que está desaparecido, que su cuerpo permanece oculto hasta el día de hoy, como una forma macabra de perpetuar el mensaje y el dolor.

Los Santucho son una familia diezmada. Por ende, es legítimo homenajear a un desaparecido que vivió toda su vida como un revolucionario, a alguien que se la jugó por transformar la sociedad. A genocidas como el general Roca les levantan monumentos; a las víctimas de los genocidios se las intenta borrar. Porque un genocidio no es un acto, es un proceso, y sus consecuencias se perpetúan hasta el día de hoy, como la atadura al FMI mediante la deuda externa que Cavallo alimentó.

El genocidio del 76 tuvo su antesala en la Triple A -algunas de sus acciones nos tocan más de cerca, como el asesinato de César Robles o las masacres de Pacheco y de La Plata contra militantes del PST-, en el Operativo Independencia y la Escuelita de Famaillá, en el Operativo Serpiente Roja y en tantas otras acciones contra la vanguardia obrera y popular, en un contexto marcado por grandes levantamientos como el Cordobazo, pero también por 18 años de proscripción del peronismo.

La dictadura cívico-militar vino a imponer una reconfiguración de las relaciones económicas, sociales, políticas y hasta culturales.

Y también vino a aplastar cualquier aspiración de transformación radical de la sociedad.

Como declaró en la causa ESMA el sobreviviente e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos Osvaldo Barros, acerca de un comentario entre interrogatorios que le hizo el represor Juan Carlos del Cerro, alias “Colores”: “Me dijo ESTAMOS TRABAJANDO PARA 20 AÑOS DE TRANQUILIDAD SOCIAL”.

Algo similar a lo que afirmó en su momento Thiers, el arquitecto de la masacre de 30.000 obreras y obreros de la Comuna de París en 1871, cuando se vanagloriaba de haberse sacado de encima la perspectiva de la revolución por una generación.

Por eso, no estamos discutiendo la estrategia guerrillera ni la política del ERP. Estamos asistiendo a una sobreactuación que tiene como objetivo impedir que se cuele cualquier referencia, discusión o aspiración que remita a esa ambición de transformación social radical de los años 60 y 70, de la que fue parte toda una generación en la Argentina y en el mundo para liberarnos de las cadenas del imperialismo, terminar con la explotación y la opresión.

Santucho, como los 30.000, fue víctima de un genocidio. Y, como dice Rodolfo Walsh en su Carta abierta de un escritor a la Junta Militar: “Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre ‘violencias de distintos signos’ ni el árbitro justo entre ‘dos terrorismos’, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte”.

Además, aprovechan para desprestigiar a la UBA. Es un acto de censura inadmisible. No se suban.