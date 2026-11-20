El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires condenó hoy a Cristian “Pity” Álvarez a la pena de años de 12 años de prisión por el crimen de Cristian Díaz cometido en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Sin el artista presente en la sala, ni por Zoom, y después de más de 8 años, los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro determinaron la culpabilidad del artista.

La defensa había adelantado que apelarán el fallo contra Pity Álvarez

A horas de que se conozca el veredicto contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano “El Gringo” Díaz, su abogado defensor, Javier Ignacio Baños, cuestionó duramente el pedido de 18 años y seis meses de prisión formulado por el fiscal Sandro Abraldes. En diálogo con PERFIL, el letrado calificó la solicitud como “un disparate vergonzante”, confirmó que presentó diez planteos de nulidad y anticipó que recurrirá a instancias superiores si el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 dicta una sentencia condenatoria. La definición judicial llegó este viernes 20 de noviembre, después de tres meses de debate por el crimen ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

El juicio llegó a la instancia decisiva después de casi 20 audiencias atravesadas por testimonios, pericias forenses, discusiones sobre la salud mental del músico y fuertes cuestionamientos de su defensa al desarrollo del proceso. Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro debían determinar si Álvarez actuó en legítima defensa, si se excedió al repeler una presunta agresión o si cometió un homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.

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La Fiscalía pidió una condena de 18 años y seis meses de prisión, mientras que la querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola en nombre de la hija de la víctima, solicitó 11 años y dos meses, con la posibilidad de cumplimiento domiciliario y salidas laborales. La defensa, en cambio, insiste en la absolución o, de manera subsidiaria, en una pena que no supere los cinco años.

Álvarez, de 54 años, permanece internado en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar.

“Pity” Álvarez enfrenta un juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano “El Gringo” Díaz

“Planteamos diez nulidades”: la ofensiva judicial de la defensa

En la entrevista con PERFIL, Baños detalló los cuestionamientos que presentó contra el proceso y sostuvo que durante el juicio se vulneraron garantías fundamentales del músico. “Ya nosotros planteamos 10 nulidades”, afirmó. Entre los principales argumentos, el abogado señaló que Álvarez no estaba en condiciones de afrontar el debate oral y que el caso debería haber sido juzgado por un jurado popular.

“Dijimos que el juicio tenía que haber sido por jurado, que Álvarez no estaba en condiciones de afrontar el juicio, que se violó el principio de igualdad de armas”, enumeró.

También cuestionó las pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense, la continuidad de las audiencias y las dificultades que, según su postura, tuvo el acusado para participar del proceso. “Pedimos la nulidad del debate por todas las desconexiones que tuvo el imputado y porque declaró bajo los efectos de estupefacientes”, explicó.

El argumento de la defensa apunta a lo ocurrido el 2 de noviembre, cuando Álvarez declaró ante el tribunal y luego se conoció que había consumido cocaína durante su paso por Tribunales. Según el documento, al regresar al establecimiento el músico fue observado mientras manipulaba un envoltorio con un polvo blanco. El propio Álvarez reconoció ante el personal de enfermería que se trataba de cocaína.

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Para la defensa, lo ocurrido demuestra que el músico no estaba en condiciones de afrontar el juicio. La Fiscalía, en cambio, sostuvo durante el proceso que el acusado comprendía la criminalidad de sus actos.

Baños también confirmó que solicitaron la recusación de los magistrados y del fiscal, una cuestión que, según indicó, permanece pendiente de resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Quiénes son los testigos que la defensa intentó volver a interrogar

Otro de los cuestionamientos apunta a la producción de la prueba y a las posibilidades que tuvieron los abogados para interrogar a los testigos. Baños sostuvo que el tribunal rechazó pedidos para volver a convocar a dos personas que considera fundamentales: Agustina Inbernoz, pareja del músico al momento del crimen y testigo presencial, y Carlos Ulises Stempch.

“Pedimos nuevamente que se cite a los 2 testigos principales y lo impidieron, entonces planteamos la nulidad por eso”, aseguró. Según explicó, la defensa entiende que se vulneró el artículo 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referido al derecho de interrogar a los testigos.

Javier Ignacio Baños, abogado defensor de Cristian “Pity” Álvarez | Crédito: NA

El abogado también denunció presuntas irregularidades en la incorporación de prueba testimonial. “Pedimos la nulidad por el ocultamiento de prueba a la defensa, porque metieron un testigo por la ventana que no estaba ofrecido y que ya sabían que lo iban a matar, porque cuando se lo preguntamos al testigo, dijo que hacía meses que ya sabía que tenía que declarar”, afirmó.

Baños también cuestionó la investigación del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que la acusación tuvo una “visión de túnel”, al concentrarse en una sola hipótesis sin investigar seriamente otras posibilidades, como la legítima defensa o el exceso en la legítima defensa.

La estrategia de la defensa no se limita a intentar anular el juicio. También busca que los jueces interpreten el homicidio a partir del contexto de violencia y amenazas que, según Álvarez, atravesaba antes del enfrentamiento con Díaz. Baños explicó que plantearon distintas alternativas jurídicas, entre ellas la legítima defensa, la inimputabilidad y los denominados errores de prohibición.

En términos generales, la defensa sostiene que el músico pudo haber creído que estaba frente a una agresión que ponía en riesgo su vida, incluso si el tribunal concluyera que ese peligro no existió en los términos que él percibió.

“Pity pudo haber creído que él se estaba defendiendo, aun cuando supongamos que no existiese esa situación de defensa, que nosotros creemos que sí existía”, explicó el abogado.

Para Baños, esa interpretación puede conducir a la absolución o, subsidiariamente, a una condena por exceso en la legítima defensa. “Si son invencibles, tienen una solución, que es la absolución, y si son vencibles, pueden dar lugar a un exceso de legítima defensa, que tiene una pena máxima de 5 años”, sostuvo.

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La defensa también pidió aplicar el artículo 35 del Código Penal, que contempla los casos en los que una persona excede los límites impuestos por la ley, la autoridad o la necesidad al actuar bajo una causa de justificación.

Además, Baños planteó que debía considerarse la posibilidad de una imputabilidad disminuida, vinculada con el estado de salud mental del acusado. Según el abogado, esa circunstancia fue reconocida durante los alegatos tanto por la Fiscalía como por la querella, aunque las partes difieren sobre sus consecuencias jurídicas.

“Rechazamos la solicitud de pena de la Fiscalía, nos parece un disparate vergonzante de la Constitución Nacional”, afirmó ante PERFIL, ante el pedido de pena de Sandro Abraldes.

El defensor también cuestionó la aplicación de la agravante por el uso de un arma de fuego, prevista en el artículo 41 bis del Código Penal. Según su postura, su aplicación en este caso implicaría una valoración penal que considera improcedente.

“Nos parece un disparate que se vuelva a considerar que el homicidio fue cometido con un arma cuando ya la vida está incluida como bien jurídico absolutamente afectado en el tipo de homicidio. Eso ya sería una doble valoración del mismo agravante”, argumentó.

La defensa solicitó que se declare la inconstitucionalidad de esa agravante en su aplicación concreta al caso. Como alternativa, Baños indicó que adhirieron al pedido de la querella de que una eventual pena pueda cumplirse bajo arresto domiciliario, con autorización para realizar actividades laborales.





El crimen de Cristian Díaz: “Puedo decir que estaba un poco paranoico”

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cerca de la 1.30, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Cristian Maximiliano Díaz, de 36 años, se cruzó con Álvarez en las inmediaciones del edificio donde vivía el músico. Ambos mantenían un conflicto previo vinculado con la desaparición de dinero de una mochila.

Según la reconstrucción del caso, la discusión comenzó cuando Díaz le reprochó al cantante que lo hubiera acusado de robarle. El enfrentamiento terminó cuando Álvarez sacó una pistola calibre 7,65 milímetros y disparó contra su vecino. Díaz recibió cuatro impactos de bala y murió en el lugar.

Después del crimen, el músico abandonó el barrio junto con su entonces pareja y, según la investigación, arrojó el arma en una alcantarilla. Al día siguiente se presentó ante la Policía acompañado por su abogado Sebastián Queijeiro.

Antes de ingresar a la dependencia policial, reconoció públicamente haber disparado contra Díaz. “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo que yo”, manifestó ante las cámaras.

Durante el juicio, Álvarez volvió sobre esa explicación y relató distintos episodios de violencia que, según sostuvo, había sufrido en el barrio. Habló de robos, amenazas, enfrentamientos con vecinos y un ataque con arma blanca que lo dejó herido.

También admitió que consumía drogas y que vivía con una creciente desconfianza hacia su entorno. “Puedo decir que estaba un poco paranoico”, reconoció ante los jueces.

Las pericias

Uno de los testimonios más relevantes del debate fue el de Angélica Cristina Bustos, la médica forense que realizó la autopsia de Cristian Díaz. La especialista confirmó que la víctima recibió cuatro disparos y explicó que se encontraron restos de pólvora en una de sus mejillas, un dato compatible con un disparo efectuado a corta distancia.

También señaló que, por la trayectoria de los proyectiles, el tirador se encontraba a la izquierda de Díaz.

En su alegato, el fiscal Abraldes sostuvo que Álvarez había actuado con conocimiento de lo que hacía y rechazó la hipótesis de la legítima defensa. Además de solicitar 18 años y seis meses de prisión, pidió que el músico sea detenido en una unidad penitenciaria una vez que finalice la internación psiquiátrica que cumple actualmente.

Por su parte, la querella, representada por Burlando y Améndola, sostuvo durante el debate que las pruebas permitieron reconstruir cómo fue asesinado Díaz.

Burlando había señalado a PERFIL, durante el alegato fiscal, que la familia de la víctima seguía la exposición después de haber presenciado el juicio y que no tenía dudas sobre cómo había ocurrido el crimen.