La turista argentina de 36 años, Graciela Mayer, murió ahogada este miércoles por la tarde en la playa nudista Chihuahua, ubicada en el departamento uruguayo de Maldonado, a unos diez kilómetros de Punta del Este. La víctima era oriunda de la localidad entrerriana de Viale y se encontraba de vacaciones junto a su pareja, Yamil Dayub, también de 36 años.

El episodio se desató cerca de las 13:30, cuando ambos ingresaron al mar y fueron sorprendidos por una ola que les impidió regresar con facilidad a la orilla. Dayub logró salir del agua por sus propios medios y no requirió maniobras de reanimación, aunque posteriormente debió ser trasladado en estado de shock a un sanatorio de la zona. Mayer, en cambio, quedó atrapada en el agua y tuvo que ser rescatada inconsciente por otros bañistas que se encontraban en el lugar.

La entrerriana era hincha de River | Crédito: Redes Graciela Mayer

“Fue todo rápido, cuestión de segundos nomás. Empezó el chico a levantar las manos y ahí la vieron a la chica tapada; el chico a la fuerza salió y la chica quedó adentro”, relató un testigo presencial sobre la secuencia del accidente. Pese a los esfuerzos sostenidos hasta la llegada de una unidad de emergencia móvil de Cardiomóvil, Mayer no recuperó el conocimiento en ningún momento y el personal médico confirmó su fallecimiento minutos después.

Tras un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre dos personas con dificultades en el mar, personal de la Prefectura uruguaya se desplazó hacia la playa tanto por vía terrestre como marítima, a bordo de una lancha. Al arribar, los efectivos constataron que los dos turistas ya habían sido retirados del agua con ayuda de personas que estaban en el lugar y continuaron con las tareas de reanimación cardiopulmonar sobre la mujer.

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Tanto testigos del hecho como la familia de la víctima señalaron que no había guardavidas en la costa al momento del episodio. Según la información oficial difundida por las autoridades locales, el servicio de rescatistas en Playa Chihuahua cumple funciones únicamente durante los fines de semana. La investigación para determinar las circunstancias del ahogamiento quedó a cargo de la fiscalía de turno, encabezada por Sebastián Robles.

La muerte de Mayer generó una fuerte conmoción en Viale, donde era muy conocida por su actividad comercial. Junto a su hermano, Fabián Mayer, administraba tres establecimientos vinculados al rubro gastronómico. En diálogo con el medio entrerriano Elonce, Fabián confirmó que su hermana y su pareja habían viajado hacía una semana y tenían previsto emprender el regreso a Entre Ríos este jueves. “Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir. La rescataron y trataron de reanimarla, pero ya no respondía”, lamentó el hombre, quien además describió a su entorno como “una familia laburadora”.

La turista argentina murió ahogada en Urugay | Crédito: Redes Graciela Mayer

Por medio de las redes sociales de Victorino Bar & Lounge, uno de los establecimientos familiares, los allegados difundieron un comunicado oficial para confirmar el fallecimiento a raíz del accidente ocurrido en la República Oriental del Uruguay. En el texto explicaron que, por haberse producido el hecho en otro país, actualmente se llevan adelante los trámites y procedimientos burocráticos necesarios para trasladar los restos de la empresaria a la Argentina.

Comunicado de la familia | Crédito: Redes

Debido a esas gestiones, la familia aclaró que todavía no es posible confirmar la fecha ni el horario del velatorio, que se realizará en la ciudad de Viale una vez concretada la repatriación. “La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil”, concluyeron.

MSS