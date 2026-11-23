La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) y ATE Garrahan llamaron a los medios y a la sociedad a acompañar este martes 24 de noviembre, a las 7, el ingreso de los trabajadores al hospital, en Combate de los Pozos 1881. Lo hacen ante la posibilidad de que se les impida la entrada a quienes recibieron sanciones por las protestas del año pasado. Según APyT, "el Consejo de Administración del Hospital firmó la cesantía y suspensión de 37 compañeros", según cada caso.

| Crédito: CEDOC

Las sanciones las impulsa el Gobierno nacional, a través del ministro de Salud, Mario Lugones, y del interventor del hospital, Mariano Pirozzo. Los gremios piden que la prensa registre si se permite o no el ingreso de los trabajadores. Además, a las 12 harán un acto y una conferencia de prensa en el hospital "para denunciar nacionalmente este escándalo ilegal". "En el Garrahan no sobra nadie. Que vuelva a ser causa nacional", sostuvo APyT.

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Quiénes son los sancionados

La dirección del hospital dio a conocer las sanciones el viernes 20 de noviembre. Incluían pedidos de cesantía para diez trabajadores, entre ellos la secretaria general de APyT, Norma Lezana, y suspensiones de 20 días sin goce de sueldo para el resto. Nueve de los diez trabajadores con pedido de cesantía tienen tutela gremial, una protección que tienen los delegados y representantes sindicales.

Lezana vinculó la medida con el reclamo del año pasado y con el recorte de fondos para el hospital. "No es casualidad que, en este momento, la intervención del Garrahan designada por el ministro Lugones nos ataque otra vez con amenazas de despidos y suspensiones a los voceros del reclamo que el año pasado frenó la sangría de renuncias de profesionales de nuestra institución", afirmó. Y agregó: "Lo hacen en paralelo a la presentación de un proyecto de Presupuesto 2027 con un 10% de recorte a los fondos destinados a nuestro hospital".

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Por su parte, Maximiliano Bares, integrante de la Comisión Directiva de APyT, aseguró: "Nos castigan por haber defendido el Garrahan de los chicos y chicas, con acceso universal, de calidad y sin discriminaciones. No nos asustan, no nos amedrentan y no vamos a bajar los brazos". Además, anticipó: "Vamos a responder colectivamente con todo el hospital, con las familias y no dudamos que otra vez con ese pueblo que nos acompañó y defendió".

Qué dice la ley y qué resolvió la Justicia

Según la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551), los trabajadores con tutela gremial no pueden ser despedidos ni suspendidos sin una resolución judicial previa que les quite esa protección.

Hasta ahora, la Justicia frenó cada intento de sanción. El 24 de febrero, el juez Herman Mendel, del Juzgado Nacional del Trabajo N° 32, ordenó suspender los sumarios en el amparo presentado por APyT. En julio, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la desestimación de la causa penal contra quienes protestaron en 2025.

Además, la intervención del hospital está denunciada ante la jueza federal María Romilda Servini. En septiembre, Lezana amplió la presentación en Comodoro Py y pidió que se impute al ministro Lugones y al interventor del Garrahan, Mariano Pirozzo.

IC / JMV