Dos jóvenes, de 18 y 17 años, murieron dentro de un auto que, según fuentes policiales, acababan de robarles a dos jubiladas en San Pedro. El Toyota Etios chocó contra una columna y se incendió en la Autovía Nacional 8, en San Antonio de Areco, debajo del puente de la Ruta Provincial 31, que une esa ciudad con Carmen de Areco. Un tercer joven, de 18 años, sobrevivió con heridas leves y quedó internado y detenido.

Los tres se habían ido el sábado a la noche de la comunidad terapéutica Los Naranjos, en San Pedro, donde estaban alojados por orden judicial para recibir tratamiento por consumo problemático de sustancias. Según la Policía, horas después les robaron el auto a las dos mujeres y también asaltaron un hotel antes de tomar la ruta.

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Todo ocurrió alrededor de las 20:30 del sábado. Según la denuncia, Noemí Graciela Ponga, de 71 años, y su amiga Elda Ester Isla, de 79, iban conversando en el auto y se detuvieron en un semáforo de la esquina de San Martín y Rivadavia, en el centro de San Pedro. En ese momento, los asaltantes les abrieron las puertas, sacaron por la fuerza a la conductora y obligaron a bajar a su acompañante.



Quiénes son los jóvenes

Según fuentes policiales, uno de los fallecidos fue identificado como Miqueas Nazareno Torrejón, de 18 años. El otro tenía 17. El sobreviviente, Rodrigo Sabao, de 18, fue trasladado al hospital de Capitán Sarmiento, donde quedó detenido. Además, había incumplido una medida del Juzgado de Garantías del Joven N°3 de Lomas de Zamora, que le había otorgado un régimen de detención menos estricto.

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Qué dijo el organismo de Niñez

El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) confirmó lo ocurrido en un comunicado. "Durante la noche del sábado 21 de noviembre, tres jóvenes que se encontraban alojados en la comunidad terapéutica Los Naranjos de San Pedro, en el marco del cumplimiento de una medida judicial, desertaron de su tratamiento por consumos problemáticos y abandonaron el establecimiento", explicó.

"Posteriormente, los jóvenes se vieron involucrados en un siniestro vial tras sustraer un vehículo. Como consecuencia del hecho, dos de ellos perdieron la vida, mientras que el tercero sufrió lesiones leves y permanece internado", agregó.

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Según el organismo, dio aviso a los juzgados y quedó a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación. "Asimismo, el OPNyA acompaña a las familias de los jóvenes en este doloroso momento y reafirma su compromiso con el cuidado y protección integral de niños, niñas y adolescentes", concluyó.

El robo en San Pedro es investigado por la UFI N°7, mientras que el choque está a cargo de la UFI N°4 del Departamento Judicial de Mercedes, que junto con Policía Científica investiga las circunstancias del siniestro.

IC / JMV