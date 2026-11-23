Siete personas resultaron heridas por una explosión seguida de un incendio en un local de comidas de Ezpeleta, durante los festejos por el 154° aniversario de esa localidad del partido de Quilmes. Y este mediodía se informaron los nombres de las personas heridas y su estado, con Nahuel Aguilar, de 32 años, como el caso más grave.

Según se indicó, Aguilar trabajaba en el local de comidas y su estado es crítico en el Hospital de Quilmes, con quemaduras en casi el 50% del cuerpo. Los médicos evaluaban trasladarlo a un centro de mayor complejidad.

El estallido ocurrió este domingo alrededor de las 22:30, en una pizzería ubicada en la avenida Centenario al 5200, casi Bogotá, en medio del clima de alegría que enmarcaba un festival con shows musicales por el aniversario de Quilmes. Entre los heridos hay una nena de 11 años y una mujer de 73. Ninguna persona murió.

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Aguilar trabajaba en el local. Declaró ante la Policía que había cambiado una garrafa y que creía, para hallar alguna explicación, que pudo quedar mal colocada una de las mangueras de conexión. Según los testigos, estaba cambiando las garrafas dentro del comercio cuando una de ellas explotó. Sufrió quemaduras en el torso, los brazos y parte de la cara.

El resto de los heridos

Morena Anael Quinteros, de 19 años, tiene quemaduras en la cara y un corte en el brazo derecho, y también quedó internada en el Hospital de Quilmes. Por su parte, Leandro Hernán Quinteros tuvo un corte en la pierna izquierda y otras lesiones leves.

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Victoria Valensuela, de 22 años, recibió astillas de vidrio cerca de un ojo y sufrió un corte en el cuero cabelludo, además de una crisis nerviosa. Una nena de 11 años tuvo un corte en la cabeza, y sus padres la llevaron al hospital.

Margarita Isabel Gutiérrez, de 73 años, fue trasladada a la Clínica Santa Clara para ser evaluada. Por último, Vanesa Mabel Pucheta sintió un leve zumbido en el oído y fue atendida en el lugar, sin necesidad de ser trasladada.

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Investigación en marcha

El estallido provocó un incendio de gran magnitud, obligó a suspender el show musical y generó escenas de pánico entre las familias que estaban en la zona. Además, rompió los ventanales del local.

Este lunes por la mañana, los bomberos comenzaron los peritajes para determinar dónde se originó la explosión y qué la causó. Entre las hipótesis, se investiga si una conexión de gas mal hecha pudo haberla provocado.

IC/HB