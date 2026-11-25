El juicio contra Felicitas Alvite, la joven de 23 años conocida como "La Toretto", terminó este miércoles en La Plata con sus últimas palabras ante el tribunal. Está acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Rubén Armand en abril de 2024. El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo, dará a conocer el veredicto y la condena el lunes 21 de diciembre.

"Estoy muy nerviosa, soy Felicitas, no La Toretto", comenzó Alvite entre lágrimas. "Soy consciente de que acá solo hay una víctima y le pido mil disculpas a la familia de Walter", agregó. La fiscalía pidió diez años de prisión por homicidio con dolo eventual, mientras que la defensa reclamó la pena mínima por homicidio culposo, de tres años.

Antes del cierre, Alvite volvió a dirigirse a la familia de la víctima. "Realmente me hubiese gustado estar más cerca de ellos, pero uno no sabe cómo actuar frente al dolor", expresó. "Les pido perdón desde el corazón", agregó.

Verbitsky declaró en la causa del Vacunatorio VIP: aseguró que no sabía que era ilegal y que "lo convencieron" de vacunarse

Además, habló de las consecuencias que tuvo el caso para ella y su familia. "Fue muy fuerte el acoso mediático. Mamá tuvo que cerrar el local y mis hermanas dejaron la facultad", contó. También aseguró que recibió amenazas y que tuvieron que dejar su casa. La joven agradeció a sus familiares y amigos, y destacó que los familiares de Armand la trataron con respeto durante el juicio.

El apodo con el que se conoció el caso surgió de su perfil de TikTok, donde se hacía llamar Dominic Toretto, el personaje de la saga Rápidos y furiosos. "Eso es un personaje que se inventó de mí", sostuvo ante los jueces. Durante el juicio ya había dicho: "El TikTok de Toretto no tiene nada que ver con quién soy como persona".

Ana Valentina Velázquez, su amiga y también acusada, fue breve: "No corrimos picada, eso es todo. Muchísimas gracias".

El juicio por la desaparición de Loan Peña reanudó con la declaración de cuatro policías y tres vecinos

El homicidio de Walter Armand

El choque ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2024, en la esquina de 13 y 532. Según la acusación, Alvite manejaba un Volkswagen Gol Trend y corría una picada con Velázquez, que iba en un Peugeot 208, cuando atropelló a Armand, que iba en moto.

De acuerdo al perito Andrés Raggio, el auto de Alvite iba a entre 82 y 85 kilómetros por hora en el momento del choque. Los abogados de la familia Armand sostienen que, antes del choque, cruzó seis semáforos en rojo. La defensa, en cambio, asegura que la joven intentó esquivar la moto.

Qué pidió cada parte

Los fiscales Martín Chiorazzi y Mariano Sibuet acusaron a Alvite de homicidio simple con dolo eventual, es decir, que aunque no buscaba matar, sabía que con su forma de manejar podía hacerlo y no le importó. Pidieron diez años de prisión y 20 años de inhabilitación para manejar. En su alegato, Chiorazzi se refirió al video de TikTok por el que Alvite ganó su apodo, y sostuvo que una frase incluida en esa publicación "no es casual".

Por su parte, los abogados de la familia pidieron 11 años de prisión y sostuvieron que Alvite "tuvo oportunidades de frenar". Durante su alegato, la abogada Delfina Burlando parafraseó a Sarmiento y sostuvo que "un semáforo es la representación cabal de la civilización o la barbarie". Luego, su padre, Fernando Burlando, completó la idea: "Esa noche Felicitas Alvite pudo elegir entre civilización o barbarie y se puso a jugar a la ruleta rusa con el cargador lleno".

Marcela Pagano denuncia que hackearon el sitio de Diputados y el Gobierno lo oculta

La defensa, a cargo de Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri, reconoció que Alvite tuvo una conducta negligente al volante, pero sostuvo que nunca quiso causar una muerte. Por eso, pidió que el hecho sea considerado un homicidio culposo y reclamó la pena mínima, de tres años de prisión. "El conductor imprudente en un siniestro vial no busca la muerte de nadie", argumentaron los abogados, que admitieron una "infracción de tránsito imperdonable" y describieron a la joven como una "conductora joven e inexperta". "Sin dudas la víctima principal es Walter Armand, Felicitas es la segunda", sostuvo Flavio Gliemmo.

Además, cuestionaron que la joven hubiera recorrido tres kilómetros en poco más de dos minutos, y sostuvieron que seguía al auto de Velázquez porque su amiga conocía mejor las calles de La Plata. Los defensores también apuntaron contra la exposición pública del caso: "Los medios de comunicación y las redes han construido una caricatura monstruosa de su imagen", afirmaron, y aseguraron que Alvite fue sometida a un "linchamiento mediático".

En el caso de Velázquez, la fiscalía pidió tres años de prisión en suspenso, seis años de inhabilitación para manejar y un curso de educación vial. Su defensora oficial, Raquel Ponzinibio, pidió que sea absuelta.

El lunes 21 de diciembre, a las 13, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata dará a conocer el veredicto, en el que definirá si las acusadas son culpables y de qué delito. En la misma audiencia, los jueces leerán la sentencia con la pena que le corresponde a cada una.





IC/ML