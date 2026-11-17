Lázaro Báez, el empresario que se volvió rico durante la presidencia de la familia Kirchner, fue imputado en una nueva causa donde se lo investiga por, presuntamente, encabezar desde la cárcel una red dedicada a explotar algunas de sus compañías, incluyendo Austral Agro S.A.

Esta empresa, tras la apertura de este nuevo expediente, quedó nuevamente en el centro de la polémica y el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 ordenó que sea liquidada para pagar las multas impuestas a Báez y su hijo Martín en la causa conocida por el nombre de “Ruta del dinero K”.

Lázaro Báez

Qué tipo de empresa es Austral Agro

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la sociedad fue constituida el día 11 de octubre de 2007 por Lázaro Báez y Fernando Javier Butti, con un capital de 50.000 pesos. De acuerdo al Boletín Oficial, entre sus objetivos se contaban la explotación de actividades agrícolas y ganaderas, y la compra-venta de inmuebles rurales y urbanos.

Inicialmente, Butti fue nombrado presidente de directorio y Báez como director suplente, pero posteriormente Lázaro se convirtió en director, con el 70% de las acciones, y el 30% restante quedó en manos de su hijo Martín, quien pasó a ser director suplente.

Gracias a varios fallos judiciales se reveló que para el año 2016 la compañía ya tenía setenta empleados, y que los fondos para el pago de sueldos y otros gastos eran entregados en efectivo por el propio Lázaro Báez

El año 2018, el TOF N°4 ordenó intervenir judicialmente Austral Agro en el marco de la causa por lavado de dinero y sobreprecios en la obra pública, por pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Los motivos de esta solicitud fueron la “falta de colaboración y reticencia” de Leandro Báez, apoderado de la empresa, luego que los veedores judiciales no pudieron acceder a la documentación de la compañía para conocer su funcionamiento y situación patrimonial. Por ese motivo, se removió a sus autoridades, nombrándose un administrador judicial.

Además, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 dictó una sentencia acreditando que Austral Agro había retenido aportes de sus empleados durante febrero del año 2016 sin ingresarlos dentro del plazo legal, por la cifra de 113.925,49 pesos.

Martín Báez | Crédito: Archivo

La nueva causa contra Austral Agro y la liquidación

Según la Agencia Noticias Argentinas, Austral Agro acaba de quedar nuevamente envuelta en otro caso en la Justicia Federal de Río Gallegos porque el fiscal federal Julio Zárate y la PROCELAC imputaron a Lázaro Báez y a otras 16 personas en el caso que investiga una supuesta asociación ilícita y lavado de activos.

Se intenta determinar si el empresario, que cumple una condena unificada de 15 años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, dirigió desde la cárcel una red para administrar y explotar sus bienes aunque éstos tenían restricciones judiciales.

Báez habría mantenido el control de diferentes establecimientos rurales a través de personas de su confianza, usando contratos de alquiler y acuerdos para la explotación ganadera.

En paralelo, el TOF N°4 ordenó avanzar con la liquidación de las acciones de Austral Agro para pagar las multas económicas impagas de Lázaro Báez y su hijo Martín por las condenas por la “Ruta del dinero K”, que ascienden a 329.237.200 dólares y 274.364.333 dólares, respectivamente.

En su fallo, la jueza Valeria Rico además ordenó inscribir las acciones de la compañía a nombre del Estado Nacional y que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se haga cargo del control operativo de la firma.