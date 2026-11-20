Desde el miércoles 25 de noviembre de 2026, la Ciudad de Buenos Aires comenzará a modificar el sentido de circulación en seis tramos de Caballito. Los cambios se implementarán de manera progresiva y forman parte de las obras viales para la llegada del TramBus, el nuevo servicio de transporte público eléctrico que prevé comenzar a operar a mediados de diciembre y conectar Nueva Pompeya con Aeroparque.

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Las principales modificaciones se harán en Honorio Pueyrredón y Acoyte. En los tramos alcanzados, la primera avenida quedará con mano única hacia el sur y la segunda, hacia el norte. Ambas incorporarán un carril exclusivo. También cambiará la circulación en la calle de convivencia del Parque Lineal, Felipe Vallese, Juan B. Ambrosetti y el pasaje Florencio Balcarce.

Qué cambia en las avenidas Honorio Pueyrredón y Acoyte

La avenida Honorio Pueyrredón quedará con mano única hacia el sur entre la avenida Ángel Gallardo y Neuquén. En ese tramo se incorporará un carril exclusivo. El cambio también alcanzará a la calle de convivencia del Parque Lineal Honorio Pueyrredón, que pasará a tener circulación hacia el sur entre la avenida Avellaneda y Neuquén.

TramBus

En la avenida Acoyte, los vehículos circularán en sentido único hacia el norte entre Neuquén y la avenida Díaz Vélez. El carril exclusivo se ubicará sobre el lado derecho de la calzada, según el esquema difundido por la Ciudad.

Qué otras calles de Caballito cambian de sentido

Felipe Vallese pasará a tener doble mano entre la avenida Acoyte y Juan B. Ambrosetti. En tanto, Juan B. Ambrosetti quedará con circulación hacia el sur entre Jauretche y la avenida Rivadavia.

El pasaje Florencio Balcarce cambiará de sentido entre Yerbal y la avenida Rivadavia. En ese tramo, la circulación será hacia el norte.

Qué pasará con los colectivos 55 y 145 en Caballito

El Gobierno porteño prevé que el puente de la calle Ambrosetti permita dar continuidad a los recorridos de las líneas de colectivos 55 y 145. Para definir las modificaciones, la Ciudad tomó en cuenta un estudio específico sobre ese cruce y el Estudio de Impacto Ambiental elaborado antes del inicio de los trabajos.

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Con el nuevo esquema, la administración porteña busca reordenar la circulación entre el norte y el sur de Caballito y distribuir los recorridos de los colectivos según su procedencia. El objetivo es evitar que se concentren en una sola avenida, reducir los embotellamientos y acortar los tiempos de viaje.

“Con el TramBus vamos a mejorar la conexión entre ocho barrios de la Ciudad y ofrecer una alternativa de transporte público más rápida, frecuente y sustentable”, afirmó Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura porteño.

Cuándo empieza a funcionar el TramBus y cuál será su recorrido

La primera línea del TramBus (T1) tiene previsto iniciar su operación a mediados de diciembre de 2026. Su recorrido de 20 kilómetros unirá Nueva Pompeya con Aeroparque y atravesará ocho barrios porteños. La traza pasará por Nueva Pompeya, Parque de los Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo.

El servicio permitirá combinar con cinco líneas de subte (A, B, D, E y H) y cuatro líneas de trenes metropolitanos. La Ciudad también anunció un boleto integrado con todas las líneas del subte y conexiones con colectivos y la red de bicicletas públicas EcoBici.

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Las paradas estarán separadas por unos 500 metros. El proyecto incluye además 11 paradores en puntos de alta demanda, donde se concentrarán las combinaciones con otros medios de transporte.

Cómo serán los vehículos eléctricos del TramBus

Las unidades serán 100% eléctricas y fabricadas en la Argentina. Circularán por carriles exclusivos o preferenciales, según el tramo. El sistema también prevé prioridad semafórica mediante la extensión de la luz verde cuando pase una unidad, con el objetivo de reducir las demoras en los cruces.

Los vehículos tendrán piso bajo, rampas y espacios para personas con movilidad reducida y cochecitos. También incorporarán Wi-Fi gratuito, validadores con distintos medios de pago y cartelería audiovisual con información del servicio en tiempo real.

La Ciudad incorporó el proyecto a sus planes de movilidad sustentable y de reducción de emisiones. Según los datos difundidos por el Gobierno porteño, en Buenos Aires se realizan más de ocho millones de viajes diarios, de los cuales el 47% se hace en transporte público.