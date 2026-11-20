Un sismo de magnitud de 4,6 sorprendió a la provincia de San Juan este viernes 20 de noviembre y también se sintió en distintos puntos de Mendoza. La percepción simultánea responde a la intensa dinámica geológica que caracteriza a la precordillera y al piedemonte andino.El impacto resultó especialmente notorio en el Gran San Juan, dónde los vecinos reportaron un movimiento firme durante varios segundos.

El epicentro se ubicó a 66 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan y a 162 kilómetros al norte de Mendoza. El lugar del fenómeno, se enclavó a 22 kilómetros al este de la ciudad sanjuanina de Calingasta.

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El movimiento telúrico sacudió a los departamentos de Capital Rivadavia, Rawson, Chimbas y Santa Lucía. Así como también afectó a las localidades de Calingasta y Barreal. En tanto que, también se percibió en la ciudad de Uspallata perteneciente al territorio mendocino.

Sismo de magnitud 4,6 en San Juan | Crédito: argentina.gob.ar

De acuerdo con el informe oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), presentó una profundidad intermedia que facilitó la propagación de las ondas sísmicas hacia los centros urbanos más poblados de la región.

Ante la posibilidad de réplicas menores, las áreas de defensa civil recuerdan mantener vigentes las medidas básicas de autoprotección en los domicilios y los establecimientos laborales.

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Directora nacional del INPRES: “La región de Cuyo constituye la zona de mayor peligrosidad sísmica”

La directora nacional del INPRES, Patricia Alvarado, remarcó que “la región de Cuyo constituye la zona de mayor peligrosidad sísmica de la Argentina debido a la convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana”.

Asimismo, Alvarado explicó que “el monitoreo continuo del organismo permite detectar y caracterizar cada liberación de energía en tiempo real para brindar información precisa a la población”.

Según los datos instrumentales recopilados por las estaciones del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, la intensidad alcanzó niveles perceptibles para personas en reposo y provocó el leve movimiento de objetos colgantes en edificios de altura.

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La profesora de sismología y directora de proyectos en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, Silvana Spagnotto, destacó la importancia de diferenciar entre la magnitud instrumental y la intensidad percibida en superficie.

“Factores como la profundidad del hipocentro y el tipo de suelo determinan con qué fuerza se experimenta el temblor en cada departamento sanjuanino o mendocino”, señaló Spagnotto.

Las autoridades destacaron que el comportamiento estructural de las edificaciones sismorresistentes respondió de manera óptima frente a la sacudida.

PM