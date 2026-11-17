En las calles y rutas argentinas circulan más de 3 millones de vehículos sin seguro, una problemática que preocupa tanto a las compañías del sector como a las autoridades viales. De acuerdo con estimaciones de la industria aseguradora, al menos uno de cada cinco conductores (el 20%) no cuenta con una póliza de Responsabilidad Civil al día que garantice una cobertura básica obligatoria frente a un accidente de tránsito, una situación que termina recargando el costo de la siniestralidad sobre quienes sí cumplen con el pago mensual.

Ley tránsito provincia Buenos Aires | Crédito: Seguridad Vial

El último relevamiento sobre el parque circulante elaborado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) indica que en el país hay 15,7 millones de vehículos activos, con una antigüedad promedio de 14,8 años, lo que refleja un envejecimiento respecto a la media de 14,3 años registrada un año atrás. En sintonía, estadísticas del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) precisaron que a junio de 2026 el parque automotor rondaba los 15,8 millones de unidades (sin contar motos), de las cuales 12,64 millones tenían seguro vigente (el 80%), dejando alrededor de 3,16 millones de vehículos sin cobertura. Sin embargo, cálculos propios de las entidades aseguradoras elevan la cifra a casi cuatro millones (3.925.000 unidades) que transitan sin siquiera el seguro mínimo exigido por ley.

El peso financiero de esta actividad resulta determinante para la economía local. Según datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la producción de primas representa el 2,8% del PBI. En el último ejercicio cerrado a mitad de año, las aseguradoras desembolsaron el equivalente a US$ 9.500 millones para cancelar más de cuatro millones de siniestros en todas las ramas patrimoniales y de personas (sin contar ART), concentrando el rubro automotor más de dos tercios de ese total.

La magnitud operativa del sistema se refleja en el ritmo diario de atención: entre el 1° de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, las compañías pagaron casi 4,5 millones de siniestros, lo que equivale a un promedio de 8,5 pagos por minuto, o uno cada siete segundos. “Somos una máquina de pagar. No hay sistema más eficiente que el asegurador”, subrayó Daniel Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores.

Por su parte, desde las concesionarias agrupadas en la Asociación de Concesionarios Automotores (ACARA) sostienen que el piso de vehículos sin póliza nunca baja del 20%, pero advierten que la proporción se dispara durante los períodos de crisis económica, cuando muchos conductores deciden dejar de abonar el seguro para achicar los gastos mensuales del hogar.

En ese sentido, el titular de un grupo de concesionarias advirtió que el fenómeno se agudiza frente a la caída del poder adquisitivo: “La estimación es que hoy debe rondar el doble del porcentaje habitual, porque cuando hay crisis llega hasta duplicarse la gente que deja de pagar el seguro, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde los controles son mucho más laxos”. En la misma línea coincidió otro empresario del sector automotor con bocas de venta en tres provincias: “Nuestra estimación es que regularmente los autos sin póliza rondan el 20%, pero nos suena lógico que en crisis sea casi el doble”.

Por qué es difícil medir la cifra exacta y el impacto de la antigüedad del parque automotor

Establecer con exactitud cuántos vehículos circulan sin cobertura en la Argentina sigue siendo una tarea compleja para las compañías del sector y los organismos de control. Según advirtió Daniel Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores, no existe una estadística oficial capaz de determinar con precisión la dimensión real del problema, ya que una de las principales dificultades radica en saber cuándo una unidad deja efectivamente de formar parte del parque circulante, debido a que muchos propietarios no tramitan la baja formal del rodado.

A partir de los registros de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), al 30 de junio de 2026 se contabilizaban 14.506.099 vehículos asegurados, una cifra que Salazar estimó en torno a los 15 millones al proyectar una referencia más cercana a la actualidad. Consultado sobre las estadísticas internas de la actividad, el sector mantuvo reserva respecto a los relevamientos propios de compañías líderes como Federación Patronal, aunque los números oficiales reflejan una leve tendencia de crecimiento en el universo asegurado: al 30 de junio de 2025 había 13.311.645 unidades con póliza vigente, mientras que al cierre de diciembre de ese mismo año el total había trepado a 13.897.229.

No obstante, el ejecutivo realizó una aclaración clave sobre el alcance de esas estadísticas: los registros de la SSN contemplan la totalidad de las categorías aseguradas, incluyendo desde autos y motos hasta pick-ups, camiones, taxis y maquinaria automotriz rural e industrial. Al poner la lupa exclusivamente sobre el segmento de los automóviles particulares, Salazar ratificó que no menos del 20% circula sin seguro.

A la falta de póliza obligatoria se suma otro factor de riesgo que preocupa en la industria: el envejecimiento de la flota. Con un parque automotor que promedia entre 13 y 15 años de antigüedad según las distintas mediciones, sostener los vehículos en condiciones óptimas de seguridad y mantenimiento se vuelve cada vez más costoso. En ese sentido, Salazar señaló que en otros mercados internacionales una antigüedad semejante suele derivar directamente en el retiro de circulación y el envío de las unidades a desguace.