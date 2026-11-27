Este miércoles 26 de agosto, en la Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba, arrancó el juicio oral y público contra Gabriela Nahir F., la persona que cambió de género y está acusada de abusar sexualmente de 7 presas en la cárcel de Bouwer.

La detenida, que anteriormente se llamaba Gabriel F., fue arrestada por ejercer violencia contra su ex pareja y afirmó que se autopercibía mujer, por eso fue trasladada al pabellón femenino donde habría realizado los ataques sexuales contra las otras reclusas.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), Gabriela está imputada por el delito de abuso sexual simple reiterado (2 hechos), en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de las víctimas, calificado por el conocimiento de ser portadora de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual grave.

Casación confirmó la condena a Jorge Martínez, ex DT del fútbol femenino de Boca, por abuso sexual

También Ingrid Roxana F. y Rocío Belén M. serán juzgadas como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en compañía de Fernández.

Tras este escándalo, el traslado de internos a cárceles o pabellones de mujeres por motivos de identidad de género autopercibida se encuentra restringido y prohibido en determinados supuestos luego de la sanción del Decreto 61/2025.



Qué dice el Decreto 61/2025

El texto señala que “la administración penitenciaria asignará, dentro de su misma jurisdicción, el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de la persona privada de la libertad en función del sexo que la persona registre, en los términos de la Ley N° 26.743, al momento del hecho por el cual se ordenó su detención”.

Abusó de su prima de 8 años y la quemó viva: fue condenado a prisión perpetua

Detallando que “no podrá disponerse el alojamiento en un establecimiento penitenciario destinado a mujeres, de una persona que haya tramitado la rectificación registral de su sexo, cuando:

a) la privación de la libertad sea dispuesta por la comisión de un delito previsto en los Títulos I, III o V del Libro Segundo del CÓDIGO PENAL o por cualquier otro delito cuando hubiere sido cometido con violencia hacia una mujer; o

b) la evaluación técnica realizada por la autoridad administrativa penitenciaria determine que su alojamiento en un establecimiento penitenciario, signifique un riesgo para la seguridad, la integridad física, psíquica o moral o la vida de los demás internos del establecimiento penitenciario”.