Condenaron a prisión perpetua a Sergio Ramón Oliveira por el femicidio de su prima Guadalupe Eseiza, la niña de 8 años que fue abusada y quemada viva en marzo de 2020 en la localidad bonaerense de Lobos. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata dictó la pena máxima al considerarlo responsable del crimen, ocurrido el 1° de marzo de ese año.

Según se estableció durante la investigación, Oliveira engañó a la menor con una invitación a una pileta para un supuesto festejo de cumpleaños en el que estaría su hija de 5 años. Sin embargo, la llevó a la vivienda que alquilaba, donde intentó abusar sexualmente de ella. Ante la resistencia de la niña, la golpeó y le provocó una fractura de cráneo. Luego, prendió fuego a Guadalupe, que todavía estaba con vida, y al inmueble para intentar eliminar los rastros del ataque.

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Durante el juicio, Oliveira intentó desligarse del asesinato y sostuvo que dos delincuentes armados habían ingresado a su departamento y atacado a Guadalupe mientras él se encontraba fuera del inmueble. Sin embargo, los magistrados descartaron esa versión y consideraron que las pruebas reunidas durante la investigación acreditaban su responsabilidad en el crimen.

Otro de los elementos que se incorporaron al debate fueron los testimonios de dos exparejas del acusado, quienes relataron antecedentes de violencia y situaciones de sometimiento sexual. Sus declaraciones formaron parte del conjunto de pruebas que evaluó el tribunal antes de dictar la sentencia.

Por su parte, la autopsia determinó que Guadalupe murió como consecuencia de un síndrome asfíctico secundario a carbonización. El resultado confirmó que la niña había sido prendida fuego cuando todavía estaba con vida. La Policía encontró su cuerpo varias horas después del ataque, tras intervenir en el inmueble incendiado.

A más de seis años del femicidio, los jueces Andrés Vitali, Santiago Paolini y Ernesto Domenech consideraron a Oliveira autor de los delitos de tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargado de la guarda, en concurso real con homicidio doblemente calificado por alevosía y criminis causa.

La condena fue dictada por unanimidad. Durante el proceso, la defensa también había cuestionado la constitucionalidad de la prisión perpetua, un planteo que fue rechazado por el tribunal. Además, los magistrados establecieron un límite de 40 años para que Oliveira pueda solicitar la libertad condicional, aunque la sentencia todavía puede ser apelada.

MSC/MSS