La Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires convocó a un concurso público abierto de antecedentes y oposición para poder cubrir 109 cargos en la Policía Judicial.

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La Policía Judicial, dependiente del Ministerio Público bonaerense, es una institución civil técnico-científica que brinda asistencia a los fiscales en la investigación, recolección y preservación de pruebas durante los procesos penales.

Cómo se dividen las vacantes del concurso

78 vacantes corresponden al área pericial y están distribuidos en 8 departamentos judiciales: 17 en La Plata, 15 en Mar del Plata, 10 en Bahía Blanca, 9 en Lomas de Zamora, 9 en San Isidro, 9 en Junín, 5 en Azul y 4 en Mercedes.

Según Noticias Argentinas, en estos puestos se buscan profesionales relacionados a la investigación penal, es decir, licenciados y técnicos en criminalística, fotógrafos, peritos y técnicos planimétricos, técnicos en química, profesionales en informática, licenciados en psicología, técnicos evisceradores, técnicos o licenciados en radiología o diagnóstico por imágenes, accidentólogos viales y médicos, incluyendo especialistas en ginecología o tocoginecología.

También se buscan expertos en balística forense, dibujo de rostro, papiloscopía y rastros, identificación humana con especialización en análisis forense facial o reconocimiento antroposcopométrico, secuencia fáctica y reconstrucción virtual.

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Por su parte, los 31 cargos de detectives judiciales se dividirán en 5 jurisdicciones: 10 en Lomas de Zamora, 10 en San Isidro, 4 en Bahía Blanca, 4 en Mercedes y 3 en Azul.

En este caso, de acuerdo al medio antes citado, se buscan abogados, licenciados en criminalística, contadores públicos, licenciados en administración de empresas y técnicos, licenciados o ingenieros en informática, y licenciados en criminalística con experiencia en investigación digital.

Cuándo y dónde será la inscripción

El 10 de diciembre de 2026 a las 12:00 se abrirá la inscripción y terminará el 23 de diciembre a las 12:00 a través del portal oficial del Ministerio Público bonaerense.

Además, según la Agencia Noticias Argentinas, a través de la Resolución PG número 2055-26, la Procuración General habilitó el proceso de inscripción, capacitación virtual y evaluación online para los postulantes que quieran ingresar como empleados administrativos a la Policía Judicial provincial.