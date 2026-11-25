Este miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que se admitieron 1.077 casos en 2026, lo que marca un aumento puntual desde el 2025, cuando se registraron 766 casos en el Patrocinio Jurídico Gratuito.

El relevamiento fue realizado por el Consultorio de la Facultad de Derecho de la UBA, que brinda orientación, asesoramiento y representación legal a personas sin recursos económicos, junto con la Secretaría de Extensión Universitaria. En él, detallaron la demografía de las consultantes, el alcance de las derivaciones institucionales y las medidas de protección.

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Violencia contra la mujer: datos demográficos de las consultantes

Según el informe de la UBA, entre el 5 de febrero y el 15 de noviembre de este año, se registraron un total de 1.031 personas que consultaron sobre situaciones de violencia de género. El 83% de ellas tenía entre 18 y 35 años al momento de realizarla, mientras que un 68% del total finalizó sus estudios secundarios.

El informe de la Facultad de Derecho detalla el nivel de ingresos de las consultantes. | Crédito: Facultad de Derecho de la UBA

La mayoría de las consultantes son de nacionalidad argentina, mientras que tan solo el 18% pertenecía a otras regiones. El 63% cuenta con trabajo, pero poco más de la mitad no tienen ingresos fijos o perciben un valor menor al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

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Cuántos casos fueron admitidos en el Patrocinio Gratuito

Entre el 1 de febrero y el 15 de noviembre de 2026 se admitieron 1.077 casos en el Patrocinio Jurídico Gratuito, superando los 766 registrados en todo 2025 y sumando un acumulado de 6.365 causas admitidas desde 2021.

Casos admitidos en el Patrocinio Jurídico Gratuito con el paso de los años. | Crédito: Facultad de Derecho de la UBA

El origen de los expedientes admitidos se dividió entre las derivaciones del propio Consultorio UBA Derecho (674 casos, 62,58%), el Centro de Justicia de la Mujer del Consejo de la Magistratura de CABA (236 casos, 21,91%) y la Defensoría del Pueblo de CABA (167 casos, 15,50%).

Fuero civil, penal y medidas de protección

De las 1.077 causas de violencia con intervención del patrocinio en 2026, el 83% (894 expedientes) tramita en el fuero civil y el 17% (184 expedientes) en el fuero penal.

En el ámbito civil se lograron 894 medidas de protección (831 vigentes y 63 próximas a renovar). Además, surgieron 825 causas conexas vinculadas a las consultantes, donde el reclamo más frecuente fue por alimentos (282 causas, 34,2%), seguido por divorcio (77) y guarda, tutela o adopción (72).

Intervenciones del Patrocinio Jurídico. | Crédito: Facultad de Derecho de la UBA

En el fuero penal se obtuvieron 184 medidas de protección (173 vigentes y 11 a renovar). El delito más frecuente entre las 184 causas penales fue el abuso sexual (56 causas, 30,4%), seguido por infracción a la Ley 26.485 (25 causas, 13,6%) y amenazas o coacción (22 causas, 12%).

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En el balance general de expedientes activos, el Patrocinio Jurídico Gratuito de la UBA registra un total acumulado de 9.452 causas en trámite. De ese universo total, 1.523 expedientes corresponden a situaciones de violencia de género, lo que representa el 16,11% de todo el trabajo judicial en curso del organismo.

JSM