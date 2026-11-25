El fiscal de Instrucción del Fuero de Violencia Familiar y de Género Pablo Camacho indagará mañana miércoles, 25 de noviembre, a Renato Iván Tabella (28), por el femicidio de Daniela Villalba (29).

Además del agravente de violencia de género, el fiscal le sumó la imputación de homicidio criminis causae, porque habría ejecutado el crimen para cubrir otros delitos, entre los cuales el robo de pertenencias de Daniela y su teléfono celular.





Dos tentativas de femicidio en 48 horas: una mujer sufrió quemaduras y otra fue apuñalada

Tabella fue trasladado la semana pasada desde la ciudad de Buenos Aires donde fue detenido e imputado por otro femicidio; el de Tatiana MIcaela Fernández.

En Córdoba, Tabella es asistido legalmente por el defensor público Marcos Moreno con quien se entrevistó el viernes horas después de su llegada a esta ciudad junto a la comitiva policial que lo trajo desde Caba.

El fiscal ordenó extracción de ADN y una pericia psicológica al imputado.

Lo más probable es que en la primera indagatoria, Tabella se abstenga de declarar. Su defensor aún no conoce el expediente.

El imputado de los dos femicidios permanecerá 20 días en Córdoba para la realización de la pericia psicológica y la extracción de muestras de ADN que permitan ser cotejadas, entre otras diligencias.

La abogada Daniela Morales Leanza es querellante con la familia de Daniela.

Daniela Villalba fue asesinada el lunes 19 de octubre en su departamento.

Cuál es la sospecha

Daniela Villalba se había mudado tres semanas antes al departamento en barrio Cofico donde fue asesinada el 19 de octubre. La hipótesis de la fiscalía es que habría pactado un encuentro sexual con Tabella a través de una aplicación que ella usaba para poder mantenerse.

En esa ocasión, el imputado habría aprovechado su vulnerabilidad y le habría robado algunas pertenencias además de causarle la muerte con un arma blanca. El celular de Daniela nunca apareció.