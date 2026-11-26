La producción "Aquamarine", que marcó a los adolescentes de los años 2000 tendrá un nuevo capítulo. La película de 2006 que combinó amistad, romance y fantasía, regresará con una serie de televisión que continuará la historia original y buscará conquistar a una nueva generación de espectadores.

El anuncio fue realizado por Disney el martes 24 de noviembre, cuando confirmó que el proyecto recibió luz verde para Disney Channel y Disney+. La producción estará encabezada por Kenzi Richardson, quien interpretará a Coral, la hija de Aquamarine y Raymond.

La ficción recuperará a dos personajes de la película original: Emma Roberts volverá como Claire y Jake McDorman retomará su papel de Raymond. Ambos también participarán como productores ejecutivos.

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La nueva historia tendrá lugar varios años después de los acontecimientos de la película. Coral se mudará a una localidad costera y comenzará a investigar la desaparición de su madre. En ese recorrido descubrirá que Aquamarine era una sirena y que ella también posee poderes mágicos que permanecieron ocultos durante años.

El proyecto estará dirigido en su episodio piloto por Elizabeth Allen Rosenbaum, quien también estuvo detrás de la película original. El guion fue escrito por Sarah Watson, creadora de "The Bold Type". El elenco se completará con Briella Guiza, Theodore Dalton y Annika Reese.

La serie plantea una continuidad narrativa en lugar de repetir la historia desde cero. Sin embargo, todavía no se confirmó si Sara Paxton y JoJo participarán en esta nueva etapa. Tampoco se anunció una fecha de estreno para la producción.

La nostalgia de los 2000 vuelve a convertirse en una apuesta de Hollywood

Pelicula Aquamarine | Crédito: Prime Video

Estrenada en 2006, "Aquamarine" seguía la historia de dos amigas, Claire y Hailey, que conocían a una sirena interpretada por Sara Paxton. Juntas intentaban ayudarla a conquistar a Raymond, un joven salvavidas, antes de que terminara el plazo que tenía para demostrarle a su padre que el amor verdadero existía.

La película también contó con la participación de Joanna "JoJo" Levesque y se convirtió con el paso del tiempo en una de esas producciones asociadas con la adolescencia de quienes crecieron durante los primeros años del siglo XXI. Su estética playera, los colores, la fantasía y la amistad entre sus protagonistas ayudaron a mantenerla vigente entre los recuerdos de la cultura pop.

El regreso de "Aquamarine" se suma a una estrategia cada vez más frecuente dentro de la industria audiovisual, recuperar historias conocidas para volver a conectar con públicos que crecieron con ellas y, al mismo tiempo, presentarlas a espectadores más jóvenes. En este caso, Disney apuesta por un universo que llevaba dos décadas sin una continuación televisiva.

sc / ds