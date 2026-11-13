El polémico video de Russell Brand y David Walliams en 2006 que resurgió tras sus escándalos sexuales

Un antiguo fragmento de la televisión británica volvió a instalarse en las redes sociales y despertó nuevas controversias. Se trata de una conversación entre los comediantes David Walliams y Russell Brand durante el primer episodio de "The Russell Brand Show", emitido por Channel 4 el 24 de noviembre de 2006. En aquella oportunidad, ambos bromeaban sobre aparentar ser homosexuales como una supuesta estrategia para seducir mujeres.

El intercambio ocurrió mientras compartían el programa con Matt Lucas, compañero de Walliams en la serie "Little Britain". Durante la conversación, Lucas les comentó que parecían “los dos hombres heterosexuales más gays que existen”. La respuesta de Walliams fue: “¿No es una maravillosa pantalla de humo?”, a lo que Brand agregó que funcionaba “maravillosamente bien”. El fragmento, que en aquel momento fue presentado como un intercambio humorístico, volvió a llamar la atención por el contexto actual de ambos protagonistas.

RDC: Russell Brand fue condenado a diez años de prisión por delitos sexuales

La reaparición del video coincidió con la condena de Russell Brand, quien recibió una pena de diez años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de un delito de violación y tres de agresión sexual contra cuatro mujeres. Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre 2004 y 2009. El comediante negó las acusaciones durante el proceso judicial.

Por otro lado, David Walliams quedó en el centro de una investigación periodística conjunta de The Guardian e ITV News, que publicó testimonios de varias mujeres que lo acusaron de utilizar su fama y posición en la industria del entretenimiento para acercarse a jóvenes y adolescentes con fines sexuales. Entre los relatos difundidos se encuentran los de dos mujeres que aseguraron haberlo conocido cuando tenían 15 años. Walliams negó las acusaciones y rechazó ser un depredador sexual.

Qué pasó con David Walliams y las denuncias que salieron a la luz

David Walliams | Crédito: AFP

Las acusaciones contra Walliams se conocieron después de que un tribunal rechazara un intento legal del comediante para impedir que se publicaran las investigaciones periodísticas. Los testimonios reunidos por The Guardian e ITV News incluyeron relatos de mujeres que describieron situaciones que, según sus declaraciones, comenzaron cuando eran muy jóvenes y se extendieron a lo largo de los años.

El actor y escritor británico, de 55 años, alcanzó reconocimiento internacional por su participación en "Little Britain" y por su trabajo como jurado en "Britain's Got Talent". También desarrolló una exitosa carrera como autor de literatura infantil. Tras la publicación de las acusaciones, Walliams emitió un comunicado en el que negó haber cometido delitos y aseguró que nunca abusó de su posición de poder.

La repercusión también alcanzó a la industria televisiva británica. La BBC anunció que retiraría de sus plataformas algunos programas protagonizados o escritos por Walliams, mientras que el caso reabrió el debate sobre la manera en que los medios de comunicación y las productoras gestionan las denuncias de comportamientos inapropiados por parte de figuras reconocidas.

"Russell Brand: Open Secret": el documental de Netflix que reconstruye su ascenso y caída

Russell Brand: Open Secret | Crédito: Netflix

El caso de Russell Brand volvió a cobrar protagonismo con el estreno de "Russell Brand: Open Secret", un documental de Netflix que reconstruye el recorrido del comediante, desde sus primeros años de popularidad hasta su transformación en una figura mediática vinculada al activismo político y las teorías conspirativas, antes de llegar al proceso judicial que terminó con su condena.

Dirigida por Olivia Isaacs y producida por 72 Films, la película reúne testimonios de personas que formaron parte del entorno del humorista, material de archivo y entrevistas con periodistas que participaron de la investigación publicada por The Times y The Sunday Times en 2023. Entre sus entrevistados aparecen Rosamund Urwin y Charlotte Wace, responsables de las investigaciones periodísticas, además de antiguos compañeros, parejas y personas que trabajaron con Brand.

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La directora explicó que el objetivo de la producción no fue limitarse a repasar las acusaciones, sino comprender cómo se desarrolló la carrera del comediante, cuáles eran los ambientes en los que se movía y por qué los testimonios sobre su comportamiento tardaron tanto tiempo en salir a la luz. Según Isaacs, durante el trabajo también encontraron relatos que describían patrones de conducta vinculados con el control coercitivo y el abuso emocional.

Uno de los aspectos que aborda la película es la cultura televisiva que rodeó a Brand durante sus años de mayor exposición. A través de imágenes de archivo, el documental recupera situaciones que en su momento eran presentadas como parte del humor del espectáculo británico y que, vistas desde el presente, adquieren otra dimensión. La producción también busca mostrar las dificultades que enfrentaron quienes intentaron hacer públicas sus experiencias.

El estreno se produjo el 13 de noviembre, pocos días después de que se conociera la sentencia contra Brand. Sin embargo, Isaacs aclaró que el proyecto llevaba tres años en desarrollo y que el equipo comenzó a filmar antes de que la Policía presentara cargos contra el comediante. La producción, de aproximadamente 84 minutos, ya se encuentra disponible en Netflix.