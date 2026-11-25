Gordon, la serie protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, requirió una producción que llevó 109 jornadas de rodaje, la participación de 258 actores, 3.720 extras y más de 200 sets para reconstruir con credibilidad la Argentina de la década del setenta.

Marcelo Larraquy

La historia, inspirada en hechos reales y basada en la novela “Gordon, el aniquilador” del periodista, historiador y escritor Marcelo Larraquy, tuvo 4 meses de preproducción y contó con un equipo de 163 técnicos, al que posteriormente se agregaron 310 profesionales de refuerzo para las filmaciones, que se llevaron a cabo entre julio y diciembre de 2025.

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Uno de los grandes desafíos de la serie fue recrear de manera creíble los setenta, para lo que debieron intervenirse 98 locaciones, usarse 611 vehículos de época y más de 50.000 objetos de utilería.

Los espacios reconstruidos más importantes incluyen la cárcel de Devoto, el banco de Bariloche, el centro clandestino de detención Automotores Orletti y la capilla del padre Carlos Mugica.

Para las escenas de acción se usaron 28 especialistas de riesgo y 230 armas de utilería adaptadas especialmente para disparos de fogueo. Durante el rodaje se hicieron 1.100 disparos, aproximadamente.

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La serie incluyó virtuosismos como 6 planos secuencia, incluyendo uno en el banco de Bariloche que se muestra en el primer episodio y que dura seis minutos.

Para la escena fue necesario intervenir el centro de la ciudad, coordinando más de 200 personas. Esa secuencia debió repetirse 21 veces hasta alcanzar el resultado esperado. Trapero explicó el motivo de tanta exigencia: “Nuestro plano necesitaba la misma precisión que el plan de Gordon”.

La postproducción de la serie incluyó 720 planos intervenidos con efectos visuales con el fin de reconstruir escenarios históricos, quitar elementos contemporáneos y completar adecuadamente la ambientación de la historia.

Rodrigo de la Serna en la serie "Gordon" | Crédito: Netflix

De qué trata Gordon

La serie muestra la metamorfosis de Aníbal Gordon, un delincuente que, sin dejar sus actividades delictivas, se convirtió en un agente paraestatal en la década del setenta.

La historia muestra a personajes reales (Juan Domingo Perón, José Ignacio Rucci, José López Rega, Isabel Perón, el padre Carlos Mugica y el propio Gordon), con otros inventados.