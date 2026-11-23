Netflix prepara una de sus principales apuestas para el comienzo del próximo año con el anuncio oficial de ‘Los secretos de la cortesana’, una ambiciosa ficción que es denominada como la versión española de “Bridgerton”. La producción estará disponible en el catálogo argentino a partir del 22 de enero de 2027. La trama promete conquistar a los fanáticos del género de época a través de una atrapante combinación de romance prohibido, fiestas clandestinas y secretos palaciegos.

La dirección de esta historia de ficción que promete ser una de las revelaciones del año se encuentra a cargo de tres cineastas de renombre y reconocida trayectoria como el guionista español Paco Caballero, el asistente de dirección Javier Linares Moreno y la directora de cine, Elena Trapé.

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La nueva serie de época ambientada en la corte real española desembarcará en la plataforma con ochos capítulos cargados de romance e intriga. Traslada el espíritu sensual y envolvente de la versión española de "Bridgerton" hacia los salones más exclusivos de la corte real antes de su arribo a Netflix.

El elenco actoral de ‘Los secretos de la cortesana’ se encuentra encabezado por Carla Campra y Carlos Cuevas en los roles de Julia y Gonzalo.

Serie Los secretos de la cortesana | Crédito: Netflix

La historia sigue la intensa atracción imposible entre ambos jóvenes mientras intentan sostener su vínculo en medio de una tormenta de celos, ambiciones y venganzas.

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En el centro de la historia de "Los secretos de la cortesana" se ubica la actriz catalana Carla Campra, recordada por sus papeles en “Sagrada familia” y “La otra mirada”, quien lidera el reparto interpretando a Julia Ponce. Su personaje es la joven hija de un pintor de la corte que, al ingresar por primera vez al palacio real, queda completamente fascinada por el lujo y las normas de la aristocracia.

Con el telón de fondo de una sociedad secreta de mujeres que conspiran en las sombras, la producción combina un vestuario deslumbrante con giros dramáticos constantes.

Vicepresidente de Contenidos de Netflix en Latam: “La compañia busca elevar los estándares narrativos para ofrecer entretenimiento de calidad en Argentina”

El vicepresidente de Contenidos para Latinoamérica de Netflix, Francisco Ramos, sostuvo que “el éxito sostenido de las producciones iberoamericanas demuestra que el idioma ya no representa una barrera para el consumo internacional dentro del servicio.

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Serie Los secretos de la cortesana | Crédito: Netflix

Asimismo, al analizar el futuro estreno de ‘Los secretos de la cortesana’, esperada versión española de “Bridgerton", Francisco Cabrera enfatizó que “la compañía busca constantemente elevar los estándares técnicos y narrativos para ofrecer entretenimiento de calidad en Argentina como en el resto del mundo”.

Junto a Carla Campra y Carlos Cuevas, el reparto coral incluye a figuras destacadas como Alberto Olmo, Helena Ezquerro, Nora Hernández, Nico Romero, Roberto Álamo y Guillermo Toledo.

PM