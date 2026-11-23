Un equipo internacional de geocientíficos confirmó que detectaron la reactivación de la falla de Khurutshe, histórica resquebrajadura de 180 millones de años que se extiende por 80 kilómetros bajo las arenas del desierto de de Kalahari, en Botsuana, situado en África austral. Según explicó el equipo científico en su análisis de campo, el movimiento del terreno creó un sutil escalón topográfico detectable por los cambios de elevación y vegetación en superficie.

.El hallazgo, publicado en noviembre de 2026 en la revista científica ‘Tectonics’, demuestra que esta estructura geológica originada hace durante el período Jurásico abandonó su largo estado de reposo y volvió a moverse en tiempos geológicos recientes.

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A través de imágenes de resistividad eléctrica, excavación de zanjas y datos de 20 pozos de agua subterránea, un equipo científico comprobó el desplazamiento reciente de esta antigua fractura en Botsuana.

Detectaron la reactivación de la falla de Khurutshe | Crédito: Captura Web

La confirmación de que detectaron la reactivación de la falla de Khurutshe desafía una premisa fundamental de la geología moderna, que consideraba a los cratones, los núcleos continentales más antiguos, fríos y gruesos del planeta, como bloques prácticamente inmunes a la deformación.

Qué dicen los especialistas sobre las implicaciones de la falla de Khurutshe

El investigador de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología de Botsuana, Boniface Kgosidintsi, examinó el comportamiento de la falla de esta estructura ubicada al sur del epicentro del terremoto de magnitud de 6,5 que sacudió al país africano en 2017.

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En relación con ello, el coautor del trabajo y geólogo estructural del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia, Folarin Kolawole, precisó que “el terremoto ocurrió en medio del cratón, una región donde nadie esperaba tener una falla activa deslizándose, y mucho menos un límite de placa activo desarrollándose”.

Detectaron la reactivación de la falla de Khurutshe | Crédito: Captura Web

De acuerdo con los investigadores, aunque esta reactivación a lo largo del desierto de Kalahari no implica una división inmediata del continente a escala humana, sí obliga a revisar los mapas de peligrosidad sísmica en interiores continentales aparentemente estables.

El impacto del hallazgo de la reactivación de la falla de Khurutshe en la vigilancia sísmica de África austral

Los sismólogos advierten que la propagación de fuerzas extensionales desde el este africano avanza cientos de kilómetros más al sur de lo que se creía hasta ahora, tras la detección de la reactivación de la falla de Khurutshe.

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El seguimiento instrumental de estos 80 kilómetros de fractura en el desierto de Kalahari resultará clave para comprender cómo se acumula energía en el subsuelo de Botsuana y prevenir riesgos frente a futuros movimientos telúricos moderados o fuertes en la región.

PM/AF