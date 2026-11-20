Un fuerte sismo de magnitud 5.0 sorprendió a los habitantes de California durante la noche del último jueves a las 22:49 hora local, tras registrarse una nueva actividad sísmica cercana a la falla de San Andrés, que vuelven a poner bajo la lupa la compleja red de fracturas tectónicas en el límite entre dos placas tectónicas: Norteamericana y del Pacífico.

La ex asesora científica del Servicio Geológico de Estados Unidos, Lucy Jones, remarcó que “la liberación de energía mediante eventos de magnitud 5.0 no previene ni reduce la probabilidad de un terremoto mayor, ya que la escala sísmica es logarítmica y requiere miles de movimientos moderados para equiparar una ruptura de gran escala”

El movimiento telúrico se originó a unos 10 kilómetros al noroeste del condado de San Benito con una profundidad aproximada de 6.7 kilómetros.El epicentro se registró en el parque nacional Pinnacles que protege una zona montañosa ubicada al este del valle de las Salinas en Central California.

Terremoto en Veracruz hoy: Servicio Sismológico de México registró un sismo de magnitud 3.3

El temblor se percibió en localidades cercanas como Soledad, Gonzales, Hollister y Salinas, donde habitantes recibieron alertas sísmicas mediante el sistema ShakeAlert.

Sismo de magnitud 4,4 en Los Ángeles, California | Crédito: Captura

Los especialistas señalan que la región atraviesa una etapa de “monitoreo instrumental continuo”. Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento principal fue seguido por una serie de réplicas menores.

Los expertos del USGS advirtieron que “durante los días posteriores a un temblor de esta intensidad existe una probabilidad estadística relevante de movimientos secundarios perceptibles”.

Frente a la posibilidad de nuevas réplicas, los organismos de gestión de emergencias mantienen activa la vigilancia en las comunidades próximas a la falla de San Andrés e instan a la ciudadanos a verificar el funcionamiento correcto de las aplicaciones de alerta sísmica temprana.

Sismo en Oaxaca hoy: últimos reportes del Servicio Sismológico Nacional de México con magnitudes de 4.0

​Terremotos de magnitud moderada en Los Ángeles y San Francisco

A las 6:25 de la mañana se detectó un terremoto de magnitud 4,2 a solo seis millas al este del centro de la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Otro terremoto de magnitud 5.0 se produjo a la 1:49 de la madrugada aproximadamente a 100 kms al sur de San Francisco, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Sismo de magnitud 4,4 en Los Ángeles, California | Crédito: Captura

Ese terremoto activó sistemas de monitorización de tsunamis en el norte de California, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional declaró que no se habían detectado ondas destructivas durante el terremoto.

Chile canceló la amenaza de tsunami para la Isla de Pascua tras el terremoto en Panamá

El USGS señaló que se reportaron 'fuertes' temblores cerca del epicentro del sismo, aproximadamente a 25 millas al este de Salinas.

No se reportaron heridos ni daños en edificios en este momento.

PM / ds