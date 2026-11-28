La Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontan este sábado 28 de noviembre una jornada marcada por el fuerte ascenso térmico y la estabilidad atmosférica. De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima trepará hasta los 33°C durante la tarde, consolidando un escenario de pleno verano antes del cierre del mes.

La ausencia total de precipitaciones y la persistencia de vientos leves a moderados del sector noroeste y norte sostendrán el ambiente caluroso desde las primeras horas del día. Aunque no rigen alertas meteorológicas para el distrito porteño, el organismo oficial recomienda extremar los cuidados frente a la elevada radiación solar y las altas marcas térmicas.

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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el AMBA para hoy sábado 28 de noviembre

En CABA, el termómetro partirá desde una mínima de 21°C durante la madrugada y escalará rápidamente hasta alcanzar los 33°C en horas de la tarde. El cielo se mantendrá despejado a ligeramente nublado durante gran parte del día, con un leve aumento de la nubosidad recién hacia la noche, cuando la temperatura descenderá apenas hasta ubicarse en torno a los 25°C o 27°C.

El termómetro partirá desde una mínima de 21°C durante la madrugada y escalará rápidamente hasta alcanzar los 33°C en horas de la tarde | Crédito: Pexels

En los partidos del Gran Buenos Aires (GBA), especialmente en las zonas oeste y sur del Conurbano, las marcas térmicas mostrarán una amplitud similar, con mínimas cercanas a los 20°C o 21°C y máximas que también rozarán los 33°C a 35°C según la proximidad al Río de la Plata. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando el 51% en promedio, lo que evitará una sensación térmica excesivamente sofocante pese al rigor del calor.

Los vientos soplarán de forma constante desde el noroeste y el norte a velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas previstas para la región metropolitana. La probabilidad de lluvias permanecerá en el 0% durante toda la jornada.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

Mientras el área metropolitana disfruta de tiempo estable, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene bajo vigilancia diversas regiones del norte y oeste del territorio nacional. Rige alerta amarilla por tormentas para sectores de Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan, Mendoza, el norte de Corrientes y el este de Formosa. En estas provincias se esperan lluvias y actividad eléctrica de variada intensidad, con posibilidad de ráfagas y ocasional caída de granizo.

Rige alerta amarilla por tormentas para el norte y el oeste argentino. | Crédito: CeDoc Perfil

En el resto de la región pampeana y el centro del país predominará un centro de altas presiones que favorecerá el ingreso de aire cálido. En La Pampa, Córdoba y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, las temperaturas máximas alcanzarán picos de entre 36°C y 38°C, con baja probabilidad de tormentas aisladas recién hacia la noche en el oeste pampeano.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El calor se intensificará aún más durante el domingo 29 de noviembre, jornada que se perfila como la más calurosa del fin de semana en CABA y el AMBA. Se espera una mínima de 23°C y una máxima de 34°C, con cielo algo a parcialmente nublado, viento rotando del norte al este y 0% de probabilidad de lluvias.

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Para el lunes 30 de noviembre, la masa de aire cálido seguirá dominando la región con temperaturas de entre 22°C y 33°C bajo cielo parcialmente nublado. El cambio de condiciones llegará recién entre el martes 1° y el miércoles 2 de diciembre, cuando el ingreso de viento del este y sudeste provocará un descenso térmico progresivo que llevará las máximas nuevamente por debajo de los 27°C.

JSM