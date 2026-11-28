La Noche de los Templos se llevará a cabo este sábado 28 de noviembre y permitirá a los ciudadanos visitar más de 100 iglesias y templos de una gran variedad de culturas y religiones. Para esta noche, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó temperaturas estables, cielo despejado y un ambiente cálido.

El evento es completamente gratuito y no requiere inscripción previa para visitar las atracciones. Asimismo, no solo se podrán conocer por dentro, sino que contarán con distintas actividades a lo largo de la jornada, como música en vivo, meditaciones y propuestas gastronómicas.

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Cómo estará el clima para la Noche de los Templos

El cierre de la jornada en CABA estará marcado por la persistencia del aire cálido, ideal para pasear por la ciudad durante la Noche de los Templos. Hacia las 20:00, el termómetro registrará 27°C con cielo despejado, mientras que entre las 21:00 y las 23:00 la marca térmica se estabilizará en torno a los 26°C.

Entre las 21:00 y las 23:00 la marca térmica se estabilizará en torno a los 26°C. | Crédito: GZA: GCBA

La humedad relativa oscilará entre el 50% y el 55% en el transcurso de la noche, sosteniendo una sensación térmica acorde a la temperatura real. En cuanto a la circulación del aire, soplarán vientos leves desde el sector noreste a velocidades de entre 10 a 12 kilómetros por hora, sin previsión de ráfagas significativas.

La nubosidad será escasa o ligeramente variable sobre los distintos barrios porteños, garantizando condiciones óptimas de visibilidad y ausencia total de fenómenos adversos para actividades nocturnas al aire libre.

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Noche de los Templos: todos los recorridos guiados

Además de pasar librememente por la Ciudad, la Noche de los Tmeplos cuenta con distintos circuitos guiaos a lo lrgo de la noche. Esto son:

Circuito 1 (Belgrano - 21:00): Inicia en la Iglesia Anglicana de San Salvador (Av. Crámer 1820), sigue en el Monasterio Budista Fo Guang Shan (Av. Crámer 1733) y cierra en la Iglesia Luterana La Cruz de Cristo (Amenábar 1767).

Catedral de San Marón | Crédito: Turismo BA

Circuito 2 (Palermo - 21:00): Parte de la Catedral Apostólica Armenia San Gregorio el Iluminador (Armenia 1359), continúa por la Iglesia Evangélica Bautista El Rey Jesús (José A. Cabrera 4656) y termina en la Catedral Ortodoxa San Jorge (Av. Scalabrini Ortiz 1261).

Circuito 3 (Montserrat - 20:30 y 22:00): Arranca en la Basílica San Francisco de Asís (Adolfo Alsina 380), pasa por la Basílica Ntra. Sra. del Rosario – Convento de Santo Domingo (Defensa 422) y finaliza en San Ignacio de Loyola (Bolívar 225).

Circuito 4 (San Nicolás - 21:00): Comienza en la Catedral Anglicana San Juan Bautista (25 de Mayo 276), sigue en la Primera Iglesia Evangélica Metodista (Av. Corrientes 718) y concluye en la Parroquia Centro – Congregación Evangélica Alemana (Esmeralda 162).

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Circuito 5 (San Cristóbal - 21:00): Inicia en la parroquia San Cristóbal (Av. Jujuy 1251), continúa en la Iglesia Cristiana Evangélica Eslava Saavedra (Saavedra 1283) y termina en la Mezquita Al-Ahmad (Alberti 1553).

Circuito 6 (Vélez Sarsfield - 20:30): Empieza en la Iglesia Evangélica Bautista Eslava (Martínez Castro 249), sigue por el Seminario Internacional Teológico Bautista (Ramón Falcón 4080) y cierra en la Catedral Santa María del Patrocinio (Ramón Falcón 3960).

JSM