La iglesia Santa Felicitas se encuentra en el corazón de Barracas, frente a Plaza Colombia, es una de las iglesias más particulares de Buenos Aires. Su fachada, sus torres y sus vitrales llaman la atención de quienes recorren el barrio, pero detrás de su construcción existe una historia marcada por una tragedia que conmocionó a la sociedad porteña del siglo XIX. Ya que es un templo levantado en memoria de una joven cuya vida terminó de manera violenta.

La protagonista de esta historia fue Felicitas Guerrero, una mujer perteneciente a una de las familias más acomodadas de Buenos Aires. Nació el 26 de febrero de 1846 y, cuando tenía apenas 16 años, se casó con Martín de Álzaga, un importante comerciante y uno de los hombres más ricos de la época. La pareja tuvo hijos, aunque la familia también atravesó la pérdida de uno de ellos durante la infancia.

Noche de los Templos 2026 en Buenos Aires: cuándo es, dónde y cómo participar

En 1870, cuando tenía 24 años, Felicitas quedó viuda tras la muerte de Álzaga. Su juventud, belleza y posición económica la convirtieron en una de las figuras más codiciadas de los círculos sociales porteños. Con el tiempo, volvió a frecuentar reuniones y comenzó a relacionarse con otros hombres, entre ellos Samuel Sáenz Valiente, de quien se enamoró.

Sin embargo, esa nueva etapa de su vida estuvo atravesada por un episodio que terminaría de manera fatal. Enrique Ocampo, un pretendiente que no aceptaba el rechazo de Felicitas, se presentó en la quinta familiar de Barracas. El 30 de enero de 1872, después de una discusión, le disparó dos veces. La joven quedó gravemente herida y murió al día siguiente. Según los relatos históricos recogidos por el Gobierno porteño, Ocampo también se quitó la vida después del ataque.

La iglesia que nació para mantener viva su memoria

La Iglesia Santa Felicitas de Barracas | Crédito: Turismo BA

La muerte de Felicitas provocó un profundo dolor en su familia. Sus padres, Carlos Guerrero y Felicitas Cueto Montes de Oca, decidieron construir una capilla en el mismo predio donde había ocurrido el crimen, como una manera de homenajear a su hija. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Ernesto Federico Bunge, una figura destacada de la arquitectura argentina del siglo XIX.

La construcción comenzó en 1873 y el templo fue inaugurado el 30 de enero de 1876, exactamente cuatro años después de la muerte de Felicitas. La iglesia fue dedicada a Santa Felicitas, una mártir cristiana del siglo II, cuyo nombre coincidía con el de la joven. De esta manera, sus padres encontraron una forma de mantener presente su recuerdo a través de un espacio religioso.

Llega La Noche de los Templos 2026 en Buenos Aires: cuándo es, circuitos guiados y actividades gratis

Uno de los aspectos más llamativos del edificio es su arquitectura. Diseñada bajo una corriente ecléctica con influencias del neorrománico y el neogótico alemán, cuenta con una fachada monumental, torres laterales, vitrales de colores y una decoración interior que la distingue de otros templos porteños. También conserva un órgano alemán de 783 tubos y distintas esculturas que forman parte de su patrimonio artístico.

Entre sus particularidades se encuentran las esculturas de mármol de Carrara que representan a Felicitas junto a su hijo Félix y a su esposo Martín de Álzaga. Son figuras de personas que no fueron santificadas, algo poco habitual en las iglesias de Buenos Aires. En 2012, el templo fue declarado Monumento Histórico y Artístico Nacional, en reconocimiento a su valor arquitectónico, cultural e histórico. Así, la historia de Felicitas Guerrero quedó ligada para siempre a uno de los edificios más emblemáticos de Barracas.

Santa Felicitas abrirá sus puertas durante La Noche de los Templos

Iglesia de Santa Felicitas | Crédito: Turismo BA

La Iglesia Santa Felicitas será uno de los espacios que participará de la décima edición de La Noche de los Templos, que se realizará este sábado 28 de noviembre, entre las 20 y las 24. Durante la jornada, vecinos y turistas podrán ingresar al edificio histórico de Barracas y conocer de cerca su arquitectura, sus vitrales, sus esculturas y los detalles que lo convierten en uno de los templos más particulares de Buenos Aires. La propuesta permitirá descubrir el patrimonio religioso y cultural del lugar, además de acercarse a la historia de Felicitas Guerrero, cuya trágica muerte dio origen a su construcción.

SC / JMV