La provincia de Córdoba tendrá este viernes 20 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad, la humedad y la posibilidad de tormentas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió una alerta amarilla para el territorio provincial.

En la ciudad de Córdoba, el día comenzará con temperaturas templadas, con una mínima estimada de 17°, mientras que durante la tarde la máxima podría alcanzar los 27°.

Un fuerte temporal destruyó empresas y viviendas en Calchín: "Se llevó el sacrificio de un montón de tiempo"

El escenario meteorológico estará acompañado por vientos del sector sur y sudeste, con una rotación que favorecerá el ingreso de aire más fresco, aunque continuará la presencia de humedad en la región.

Lluvias y tormentas: qué espera el pronóstico

Para este viernes se prevé una probabilidad de precipitaciones del 50%, con chances de que se desarrollen chaparrones y tormentas aisladas durante la jornada.

El SMN indicó que el centro del país atravesará un período con condiciones de tiempo cálido, húmedo e inestable, con posibles mejoras temporarias entre los episodios de lluvia.

San Francisco: la tormenta provocó destrozos, caída de árboles y voladura de techos

La alerta amarilla implica que algunos fenómenos pueden ser localmente fuertes y generar inconvenientes puntuales, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales.



