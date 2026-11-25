Bancor presentó una nueva línea de créditos hipotecarios destinada a financiar la compra o construcción de vivienda única, con plazos de hasta 20 años y tasas nominales anuales (TNA) desde el 7,5%. La propuesta contempla préstamos de hasta 72.000 UVA y está dirigida a personas con ingresos formales y demostrables.

La nueva línea establece dos alternativas de financiación. Para la compra de una propiedad, el banco presta hasta el 75% del valor de tasación, mientras que para la construcción puede cubrir hasta el 100% del proyecto. En ambos casos, los créditos se otorgan en UVA, con una tasa fija anual en pesos del 7,5% para quienes acrediten sus haberes en Bancor y del 12% para el resto de los solicitantes.

Los plazos disponibles son de 15 y 20 años. Sin embargo, al tratarse de préstamos ajustados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), la cuota expresada en pesos se actualiza de acuerdo con la evolución de la inflación, aunque la tasa de interés permanezca fija.

Quiénes pueden acceder a los créditos hipotecarios de Bancor

La propuesta está dirigida a personas de entre 18 y 59 años al momento de presentar la solicitud. Pueden acceder empleados en relación de dependencia, monotributistas y trabajadores autónomos, siempre que acrediten ingresos formales y cumplan con las condiciones de admisión del banco.

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Entre los requisitos, se establece que el titular debe contar con ingresos mínimos equivalentes a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En caso de sumar un cotitular, cónyuge o pareja, se requieren otros dos SMVM. También existe la posibilidad de incorporar un codeudor familiar, que puede ser madre, padre o hijo/a de hasta 64 años, para alcanzar un ingreso conjunto de seis SMVM.

El codeudor solamente aporta sus ingresos para el cálculo de la capacidad de pago y no participa como titular de la propiedad. Además, el solicitante no debe tener otro inmueble a su nombre ni un crédito hipotecario vigente, aunque Bancor contempla excepciones que analiza caso por caso.

Otro de los requisitos es que tanto el domicilio particular o laboral del solicitante como la propiedad que se busca adquirir estén dentro de la provincia de Córdoba. También se debe contar con una cuenta bancaria asociada a un paquete Mundo Bancor.

Para acceder a la tasa preferencial del 7,5%, el banco debe verificar al menos una acreditación de haberes en los últimos 60 días por un importe igual o superior al 80% del ingreso neto.

Compra de viviendas nuevas, usadas y construcción

En la modalidad de compra, los interesados pueden elegir una vivienda nueva o usada, siempre que su tasación no supere las 250.000 UVA. El financiamiento alcanza hasta el 75% del valor de tasación, con un monto máximo prestable de 72.000 UVA.

La línea también contempla la adquisición de unidades mediante boleto de compraventa próximas a escriturarse. Para ello, deben contar con la garantía de la empresa desarrollista, a satisfacción del banco, hasta que la propiedad pueda constituirse como garantía hipotecaria. Además, la unidad debe estar completamente terminada y formar parte de la oferta de desarrollistas que tengan convenio con Bancor.

En el caso de la construcción, el banco puede financiar hasta el 100% del proyecto. Para acceder, el solicitante debe contar con un terreno escriturado o en condiciones de escriturar y presentar el proyecto junto con la documentación requerida. El dinero se entrega en tres desembolsos, vinculados con las distintas etapas de avance de obra.

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Cómo solicitar el crédito y qué gastos adicionales contempla

La gestión de los préstamos se realiza a través de Appto, la plataforma digital de Bancor destinada a los créditos hipotecarios. Desde allí, los interesados pueden simular el préstamo, obtener una precalificación y comenzar el trámite mediante la presentación de la documentación, sin necesidad de concurrir a una sucursal durante esas primeras etapas.

La precalificación permite conocer una estimación del monto al que podría acceder cada solicitante según sus ingresos declarados, pero no representa una aprobación definitiva. Luego, el banco verifica la documentación, evalúa la capacidad de pago y analiza y tasa la propiedad o el proyecto de construcción.

La plataforma también permite consultar inmuebles que ya cuentan con la certificación necesaria para este tipo de operaciones. De todas maneras, los interesados pueden presentar propiedades que no estén publicadas allí, sujetas a los requisitos de admisibilidad de la entidad.

Entre la documentación requerida figuran el DNI vigente, los comprobantes de ingresos, un informe DIR con una antigüedad máxima de 30 días y los papeles correspondientes a la propiedad o al proyecto de construcción.

Por fuera del capital solicitado, los interesados deben contemplar gastos adicionales. Bancor estima que la escrituración e impuestos representan cerca del 5% del valor de la operación. También deben considerarse los viáticos del tasador y un seguro contra incendios obligatorio, cuyo costo anual se calcula sobre el valor de tasación y está incluido en la cuota. El seguro Combinado Familiar, en tanto, es opcional.

Con esta nueva propuesta, Bancor amplía su oferta de financiamiento para el acceso a la vivienda en Córdoba, con alternativas para la compra de inmuebles terminados y el desarrollo de proyectos de construcción.