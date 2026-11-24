Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) determinó que el 36,1% de los hogares de la provincia se encuentra en situación de pobreza multidimensional. La medición contempla aspectos que van más allá de los ingresos, como el acceso a la educación, la vivienda, los servicios públicos, la salud y las redes de apoyo. Uno de los principales resultados es que el 18,9% de los hogares presenta múltiples privaciones estructurales, aunque no sea considerado pobre según el criterio de ingresos del Indec.

El Índice de Pobreza Multidimensional de Córdoba (IPM Córdoba) busca ampliar el diagnóstico sobre las condiciones de vida de la población. El índice se construyó a partir de 27 indicadores distribuidos en siete dimensiones: vivienda; servicios públicos y equipamiento urbano; ambiente; comunidad y equidad social; inclusión económica y laboral; nutrición, bienestar y acceso a la salud; y educación. Para que un hogar sea considerado pobre multidimensional, sus privaciones ponderadas deben alcanzar al menos el 16,67% del total. Esto equivale a presentar carencias en una dimensión completa y, como mínimo, en un indicador de otra.

Entre las privaciones más frecuentes aparecen los gastos destinados a necesidades básicas. El 28,1% de los hogares de la provincia es pobre multidimensional y destina más del 60% de sus ingresos a alimentos y vivienda.

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En segundo lugar se encuentra el nivel educativo: el 27,5% de los hogares es pobre multidimensional y tiene al menos una persona adulta que no completó la escolaridad obligatoria. Este indicador es, además, el que más contribuye al índice general y representa el 21,3% del total.

La falta de redes de apoyo ocupa el tercer lugar. El 27,3% de los hogares es pobre multidimensional y no cuenta con alguien fuera de su núcleo familiar a quien recurrir ante una emergencia, la necesidad de cuidar a un familiar, una dificultad económica o la realización de un trámite. "Que la falta de redes de apoyo aparezca entre las privaciones más importantes muestra que la pobreza también es relacional. Muchos hogares enfrentan solos sus dificultades", explicó Moneta Pizarro.

El relevamiento también identificó otras dificultades: el 20,5% de los hogares de la provincia experimenta sensación de inseguridad al circular por su barrio; el 13,7% no tiene acceso a agua de red potable o apta para el consumo; el 12,9% está expuesto a riesgos de deslizamiento o colapso de suelos en la zona de su vivienda y el 12,6% atraviesa situaciones de inseguridad alimentaria moderada o severa.

Diferencias entre Capital y el interior provincial

La investigación también permitió identificar desigualdades territoriales. En la ciudad de Córdoba, el 41,7% de los hogares presenta pobreza multidimensional, mientras que en el interior provincial la proporción desciende al 32%.

Para estudiar las diferencias entre departamentos, el equipo agrupó los 26 distritos de la provincia en seis regiones. La región Centro, que incluye Capital, Calamuchita, Colón, Punilla y Santa María, registra la mayor incidencia, con un 41,2%. Además, concentra dos de cada tres hogares pobres de la muestra. En el otro extremo se encuentra la región Este, integrada por Río Primero, Río Segundo y San Justo, donde la incidencia alcanza el 20,4%.

Sin embargo, el Norte provincial presenta la mayor intensidad de las privaciones: los hogares pobres de esa región acumulan, en promedio, el 29,4% de las carencias posibles. Allí, el 25% de los hogares es pobre multidimensional y no cuenta con gas natural u otras fuentes seguras de energía, frente a porcentajes de entre el 2,7% y el 10,8% en las demás regiones. Además, el 20,5% registra inseguridad alimentaria.

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Uno de los principales aportes del estudio es la comparación entre la pobreza multidimensional y la medición tradicional del Indec. Para realizarla, la encuesta incorporó una pregunta sobre los ingresos totales de cada hogar, aunque ese dato no se utilizó para construir el índice. Los resultados muestran que el 29,4% de los hogares es pobre por ingresos y el 36,1% es pobre multidimensional. Sin embargo, solo el 17,2% reúne ambas condiciones.

El dato más significativo es que el 18,9% de los hogares presenta pobreza multidimensional sin ser considerado pobre por ingresos. Es decir, tiene carencias en aspectos estructurales como educación, servicios, ambiente o vida comunitaria, aunque sus recursos económicos superen el umbral utilizado por la medición tradicional.

En sentido inverso, el 12,2% es pobre por ingresos, pero no acumula privaciones estructurales. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando la falta de dinero responde a una situación reciente o transitoria. "Esto significa que si se mirara solo el ingreso, casi uno de cada cinco hogares con carencias profundas en educación, servicios, ambiente o vida comunitaria, quedaría fuera del diagnóstico. Por eso el índice no busca reemplazar a la medición por ingresos, sino complementarla", señaló el investigador.

El desafío de sos​tener la medición

Argentina no cuenta actualmente con una medición oficial de pobreza multidimensional, ni a nivel nacional ni provincial. "El IPM Córdoba busca ser un insumo técnico para quienes diseñan políticas públicas. Permite identificar qué territorios y grupos concentran más privaciones, cuáles son esas carencias y cómo coordinar las áreas de gobierno que deben atenderlas", explicó Moneta Pizarro.

El equipo también remarcó que esta primera medición necesita continuidad para convertirse en una herramienta de seguimiento. "Esta es una primera medición y su utilidad depende de que se repita en el tiempo. Para eso hacen falta financiamiento estable y que un organismo público con competencia estadística asuma la producción del índice de manera oficial y periódica, como ocurre en otros países de la región", concluyó el investigador.

El proyecto fue dirigido por Adrián Moneta Pizarro, profesor titular de Econometría de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, y codirigido por Silvina Berra, de la Facultad de Ciencias Médicas y del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS, de Conicet y la UNC). La investigación contó con el financiamiento del Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC.