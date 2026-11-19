La avenida de Circunvalación de Córdoba podría tener un nuevo límite de velocidad máxima. El vicepresidente primero del Concejo Deliberante, Marcos Vázquez, presentó una propuesta para reducirlo de 110 a 100 kilómetros por hora, con el objetivo de disminuir la siniestralidad vial en uno de los principales corredores de la ciudad.

La iniciativa surgió del trabajo realizado en la Comisión de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito, que preside Vázquez, junto al especialista en seguridad vial Guillermo Pacharoni. El abogado explicó que el proyecto busca reducir la cantidad de muertes tanto en Circunvalación como en otras avenidas de la capital.

"Si hoy el conductor de un vehículo despista y choca contra un poste a 110 km/h, se mata. Por eso pedimos que además de reducir la velocidad máxima, también se realicen mejoras continuas en infraestructura", sostuvo Pacharoni.

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La propuesta deberá trasladarse a la Legislatura de Córdoba, ya que la fiscalización del tránsito en Circunvalación está a cargo de la Policía Caminera y no de las autoridades municipales. En diálogo con Cadena 3, Vázquez explicó cómo surgió el planteo: "Hemos estado trabajando en la Comisión de Servicios Públicos con un especialista en tránsito, Guillermo Pacharoni, donde surge la posibilidad de presentar un proyecto de ordenanza y, en realidad, de ley provincial, porque quien controla la Circunvalación es la Policía Caminera".

El concejal adelantó que buscará avanzar con la iniciativa junto a los legisladores provinciales. "Estamos dispuestos a trabajar en equipo con nuestros legisladores porque lo venimos haciendo de esa manera", afirmó.

Más controles para reducir los siniestros

La reducción de la velocidad máxima es uno de los cambios que plantean los impulsores del proyecto. También consideran necesario reforzar los controles mediante sistemas de fiscalización electrónica. Pacharoni destacó la utilización de "cámaras LPR, dispositivos que permiten leer las patentes de los vehículos y facilitar su identificación", señaló.

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Por su parte, Vázquez cuestionó la decisión del Tribunal de Cuentas de la Provincia de no aprobar la compra de drones que había impulsado el Gobierno de Córdoba. "Nuestro gobernador había enviado una solicitud al Tribunal de Cuentas de la Provincia para poder acceder a la compra de drones y controlar efectivamente el tránsito y las velocidades en las rutas provinciales", expresó el concejal. La operación había sido objetada por la mayoría del organismo de control, que planteó observaciones sobre el procedimiento de contratación y presuntos sobreprecios.

Mientras busca llevar la propuesta a la Legislatura, Vázquez adelantó que el Concejo Deliberante continuará trabajando en otras modificaciones vinculadas con la circulación vehicular en la ciudad. "Esto se lo vamos a pasar a la Legislatura, pero el resto de las acciones las vamos a llevar adelante nosotros", concluyó.