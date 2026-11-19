El conflicto en el hockey femenino de Talleres sumó una respuesta institucional. La Comisión Directiva del club comunicó que inició un proceso interno para analizar las situaciones denunciadas por las integrantes del plantel de Primera División, quienes señalaron presuntos hechos de maltrato, amenazas y abuso de autoridad por parte del coordinador deportivo, Manuel Amnduni, y miembros del cuerpo técnico.

La institución abordó el tema durante su reunión habitual de este miércoles y aseguró que, desde que tomó conocimiento de lo ocurrido, amplió los espacios de escucha y diálogo para reunir información de todas las partes involucradas. Además, resolvió poner la situación en conocimiento de los socios que integran la Mesa de Trabajo de Deportes Federados.

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“Entendemos que toda situación de violencia requiere atención, sensibilidad, responsabilidad y firmeza, para cuidar a las personas y los valores de nuestra institución”, expresó el club en el comunicado. En su comunicado, Talleres reafirmó que el desarrollo deportivo debe estar acompañado por la formación integral y destacó la importancia del respeto, la convivencia y el cuidado de las personas.

También adelantó que continuará dialogando con los involucrados durante las próximas horas. “Nuestro compromiso es erradicar la violencia en todas sus formas y seguir trabajando para que cada deportista, familia, entrenador y miembro de nuestra comunidad encuentre en Talleres un espacio seguro y respetuoso”, concluyó la institución.

El reclamo de las jugadoras

La presentación ante la Comisión Directiva cuenta, según las futbolistas, con el respaldo unánime del plantel. En el escrito, las deportistas solicitaron la destitución de Amnduni, una investigación sobre las conductas denunciadas y la implementación de medidas que garanticen un espacio deportivo libre de violencia.

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Como desencadenante del conflicto, las jugadoras señalaron un presunto episodio de violencia física contra el padre de una de sus compañeras, ocurrido el 14 de noviembre. Además, plantearon una advertencia sobre la continuidad del equipo: si el coordinador deportivo permanece en su cargo, todas las integrantes de Primera División dejarán la institución.

Sin embargo, las futbolistas remarcaron que su intención no es abandonar el club. “No queremos irnos de Talleres. Queremos poder quedarnos, jugar y disfrutar de nuestro club”, expresaron en la nota presentada ante las autoridades.