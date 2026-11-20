Gabriel Bornoroni necesita que Javier Milei “lo bendiga” para ampliar su nivel de conocimiento en Córdoba, pero eso no alcanza. El consultor Cristian Buttié advirtió que “la gente de Córdoba no vota por soldados, vota por generales, vota por capitanes”.

La definición surge de las mediciones de CB Global Data, la consultora que dirige Buttié. Según explicó, la firma mide todos los meses a los gobernadores y empezó a medir la imagen de Milei, Axel Kicillof y Patricia Bullrich provincia por provincia, para ver quién gana en cada distrito.

Buttié lo planteó en una entrevista con "Es por Acá", en radio Punto a Punto (90.7 FM)

La marca no alcanza

Para el consultor, La Libertad Avanza es la fuerza con el mayor registro electoral en Córdoba. “No son los nombres”, señaló, y definió al partido como “la marca electoral con el mejor historial electoral”. Pero aclaró que “con eso solo no es suficiente”.

Por eso, sostuvo, Bornoroni tiene que construir una figura propia. Buttié dijo que el diputado necesita ser un capitán y “no un soldado de Javier Milei”.

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El electorado cordobés, agregó, tiene que verlo como “alguien que va a gobernar la provincia, no alguien que va a ser un delegado de Milei”.

Milei, provincia por provincia

En Córdoba y en Mendoza, según Buttié, el Presidente “es una carta que atrae”. En otras provincias el panorama es distinto. En San Luis, San Juan, Chubut y Santa Fe, dijo, “el gobernador mide mejor que el presidente”.

En esos distritos, explicó, Milei “ya no es el cuco” que los gobernadores deban mantener afuera, ni la bendición imprescindible para ganar. Y agregó que el Presidente “no se valora como hace dos años”.

Buttié advirtió que, si la tendencia se acentúa, Milei se va a debilitar. Recordó que algo similar ocurrió entre 2018 y 2019, cuando, según dijo, muchos gobernadores superaron a Macri.

Un vínculo con los gobernadores que no se construyó

El consultor opinó que la Casa Rosada interpreta que “no involucrarse puede ser el mal menor” en las provincias. Atribuyó la dureza de los gobernadores a la hora de negociar las leyes que necesita el Gobierno nacional a una relación que, según dijo, nunca se fortaleció.

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Los pocos puentes que la Casa Rosada tenía con muchos gobernadores se fueron debilitando, sostuvo. Y resumió: “si uno siembra desde lejos, cosecha desde el olvido”.

Un escenario abierto en Córdoba

Al repasar el escenario opositor, Buttié mencionó a Bornoroni, al senador Luis Juez y al radical Rodrigo de Loredo. Dijo que “queda mucho camino por recorrer” y que “la clave está en definir quién va a competir y cómo va a competir”.

Sobre el gobierno provincial, afirmó que capitaliza un voto que reivindica las obras y un modelo de gestión que “sufre desgaste después de 20 años”.

También se refirió al peronismo a nivel nacional. Según Buttié, hoy está más unido que en 2018. Recordó que en aquel año una foto de Cristina Kirchner, Sergio Massa y los gobernadores “era impensable”, mientras que ahora ya hay una foto entre Kicillof, Máximo Kirchner y Massa, además de una reunión y un diálogo.

Con una definición de candidaturas pendiente, el consultor ubica la discusión en la capacidad de cada dirigente de construir identidad propia más que en el respaldo del Presidente.