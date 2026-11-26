La caída del consumo, la reducción de los recursos municipales y el menor poder adquisitivo de las familias empiezan a marcar el escenario de la próxima temporada turística en Córdoba. En ese contexto, los destinos serranos buscan alternativas para atraer visitantes y sostener una actividad que también siente el impacto de la situación económica nacional.

En dialogo con Punto a Punto Radio, el intendente de Tanti, Emiliano Paredes, cuestionó las políticas del Gobierno nacional, anticipó las propuestas turísticas de la localidad y sorprendió con una promesa: correr la tradicional Maratón Nudista. "No lo descarto. No lo descarto", respondió cuando le preguntaron si participaría de la competencia. Incluso imaginó una forma particular de hacerlo: "Lo puedo hacer como una marcha, una representación de cómo nos está dejando Milei".

Paredes describió las dificultades que atraviesan los gobiernos locales por la reducción de recursos y el aumento de los gastos que deben afrontar. Según explicó, los intendentes funcionan como "amortiguadores de las consecuencias de las decisiones nacionales, porque deben sostener servicios que impactan directamente en la vida cotidiana de los habitantes".

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Como ejemplo, señaló que Tanti destina alrededor de 20 millones de pesos mensuales al transporte público para garantizar que los estudiantes puedan llegar a sus establecimientos educativos, además de afrontar gastos vinculados con el alumbrado público y la salud. "Nosotros dimos una política de Estado ahora hace dos semanas de darle oftalmología y fonoaudiología a los jubilados, porque no tienen ni plata para ir y venir a Córdoba", contó.

El intendente también advirtió que la caída de la recaudación y de los fondos de coparticipación complica todavía más las cuentas municipales. "Los recursos cada vez son más escasos y va a haber muchos municipios que seguramente van a tener problemas para pagar sus aguinaldos", sostuvo. En su caso, aseguró que ya había reservado el dinero para cumplir con esa obligación.

Paredes defendió la necesidad de explicar a la población el impacto de las medidas nacionales. "A nosotros Milei nos hizo pelota, hay que ser sinceros. A nosotros y a la región en sí, y todavía no estoy viendo ni siquiera una actitud de decir: bueno, cambiemos un poco el rumbo. Esto se va a complicar mal", afirmó.

También mencionó el encarecimiento de los repuestos de maquinaria y del combustible como algunos de los factores que repercuten en los presupuestos locales. "Yo tengo maquinaria Mercedes, Komatsu, Iveco. ¿Y qué? ¿Los repuestos vienen en pesos? Y bueno, todo va a impactar", planteó.

Menos días de vacaciones y dificultades para el turismo

La situación económica también se refleja en los hábitos de quienes eligen las sierras cordobesas para descansar. Paredes sostuvo que las vacaciones dejaron de ser una prioridad para muchas familias y que los destinos turísticos deben adaptarse a estadías más cortas. "Hoy por hoy pasó a ser un bien de última necesidad las vacaciones. Y está pasando también con los restaurantes y con esos fines de semana largos", señaló.

El intendente consideró que la pérdida de poder adquisitivo es uno de los principales factores que condicionan la temporada y pidió comparar los costos de los destinos con propuestas de características similares. "Hoy por hoy la clase media y la clase baja perdió tanto poder adquisitivo que hasta piensa en las vacaciones", afirmó.

En el caso de Tanti, explicó que el perfil de los visitantes también cambió: "Antes te venían 10 días, ahora te vienen 3 días, 4 días. Entonces te tenés que ir reinventando. Nuestra industria sin chimenea es el turismo y yo necesito cada vez captar más gente y que vengan a visitar Tanti ", agregó.

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En medio de la búsqueda de nuevas propuestas para atraer visitantes, Paredes anticipó que la semana próxima realizarán una conferencia de prensa para presentar una nueva edición de la Maratón Nudista, una competencia que se realiza en Tanti y que, según destacó, "tiene reconocimiento internacional".

El intendente confirmó que acompaña la iniciativa y que participó de todas las ediciones anteriores. "La última convocatoria alcanzó un récord de 270 inscriptos, con presencia de participantes extranjeros". Aunque todavía no confirmó si correrá sin ropa, dejó abierta la posibilidad y hasta propuso darle un sentido político a su participación. "Lo voy a hacer en algún momento", aseguró.

La competencia forma parte de una agenda de actividades con la que el municipio busca diferenciar su oferta turística. Entre las propuestas también mencionó "el turismo de montaña y bienestar, el Cordero Serrano y el festival Solar Rock, que contará con la participación de músicos como Adelio Valdés y Mariano Martínez. Nos tenemos que ir reinventando un nuevo turismo", resumió.

Obras y temporada de verano en Tanti

El municipio realizará el lanzamiento oficial de la temporada el próximo 18 de diciembre, fecha en la que también inaugurará la remodelación de la plaza central. Según Paredes, "el espacio no recibía una intervención integral desde hacía más de 45 años y la obra busca recuperar elementos propios de la identidad local, con piedras y árboles autóctonos".

El intendente también destacó el avance de la ruta 28 y su importancia para mejorar la conectividad de la región. En ese sentido, señaló que durante la jornada de nieve de octubre circularon 142 mil vehículos por el camino de Los Gigantes. "Tanti está creciendo y tomando las medidas precautorias de lo que es una ruta trasandina", explicó sobre la necesidad de planificar el desarrollo territorial frente a la llegada de nuevos inversores.

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Por último, Paredes defendió la obra pública y destacó el impacto de las mejoras viales para el turismo, la salud y el trabajo. "A nosotros los intendentes nos viene al pelo. En salud, en turismo, en lo que es la mano de obra que está dando la gente de Tanti", concluyó.