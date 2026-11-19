El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) vuelve a poner a la industria de los videojuegos en el centro de la escena global. La nueva entrega de Rockstar Games llega con una inversión millonaria, un mundo abierto de grandes dimensiones y una propuesta que busca trascender el entretenimiento tradicional.

Juan Dragoto, director de la carrera de Desarrollo de Videojuegos en el IES de Córdoba, analizó el alcance del lanzamiento y sostuvo que "el GTA VI ya no compite con otros videojuegos, compite con otros entretenimientos", afirmó. Para el especialista, se trata de una producción de escala internacional que funciona como una referencia de la tecnología disponible en la actualidad. "Es un producto global de una escala pocas veces vista", remarcó.

El desarrollo de GTA VI demandó cerca de 3.000 millones de dólares y ocho años de trabajo. Según las cifras mencionadas durante la entrevista, la compañía habría recuperado esa inversión antes del estreno formal, con ingresos de unos 3.700 millones de dólares en la etapa de preventa. Las proyecciones apuntan a una recaudación de 5.000 millones de dólares durante los primeros seis meses, con posibilidades de alcanzar los 13.000 millones en los mercados bursátiles.

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Para dimensionar el volumen económico que puede alcanzar el videojuego, Dragoto lo comparó con algunos de los mayores espectáculos internacionales. "Un Mundial de Fútbol genera cerca de 8.000 millones de dólares y la gira de Taylor Swift recaudó 2.700 millones; este juego hará en los próximos años lo que logra un Mundial", explicó.

Dragoto también se refirió a los contenidos del título y a la importancia de considerar su clasificación por edades. La trama incluye referencias explícitas al narcotráfico, las armas y la actividad delictiva. "No es un juego para niños, tiene que haber un control parental siempre", advirtió durante la entrevista.

La clasificación Mature (M) está destinada a mayores de 17 años en el sistema estadounidense ESRB. Según el especialista, "el público al que apunta la compañía tiene un promedio de edad de entre 35 y 40 años, un segmento con poder adquisitivo y tiempo libre".

Un mundo más grande y personajes con inteligencia artificial

El salto de GTA VI no se limita a sus gráficos. Rockstar apuesta por un entorno más detallado, con mayor cantidad de personajes, escenarios y situaciones que buscan transmitir la sensación de una sociedad en funcionamiento.

El mapa de mundo abierto triplica el tamaño de las versiones anteriores e incluye zonas urbanas, playas, humedales y rutas que conectan distintos paisajes. La ambientación toma elementos reconocibles de Florida y los combina con el humor característico de la franquicia.

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La experiencia también incorpora una mayor presencia de la vida cotidiana: emisoras de radio, anuncios publicitarios, programas ficticios y conversaciones entre personajes. Las redes sociales y los teléfonos inteligentes tienen un papel destacado en la construcción de ese universo. Otro de los cambios tecnológicos está en los personajes no jugables (NPC), que incorporan inteligencia artificial para responder de manera menos predecible a las acciones de cada jugador.

Una banda sonora con artistas argentinos

La música ocupa un lugar central en la construcción del mundo de GTA VI. El videojuego incluye distintas emisoras de radio con selecciones que recorren géneros y épocas, desde el reguetón y el hip hop hasta el rock, la electrónica, el pop y la música clásica. Entre los artistas argentinos que forman parte de esta propuesta aparecen María Becerra y el dúo CA7RIEL y Paco Amoroso.

La cantante de Quilmes suena en Cocoteo FM con "TE CURA" y "Hace Calor", esta ultima es una colaboración con el artista dominicano El Alfa. Por su parte, CA7RIEL y Paco Amoroso participan en "Sexy Magic", junto a la británica PinkPantheress, el productor Fred y el francés Étienne de Crécy, dentro del álbum oficial de GTA VI. La selección también reúne figuras internacionales como Bad Bunny, Karol G, Metallica, System of a Down, Tool, Charli XCX, Olivia Rodrigo, Daft Punk, Phil Collins, Roxette y Elton John, entre muchos otros.

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El efecto en la industri​a de videojuegos

El lanzamiento también puede tener repercusiones comerciales y productivas en otros mercados. Según Dragoto, "alrededor del 90% de las transacciones de videojuegos se realizan en formato digital", una modalidad que permite acceder a los títulos desde distintos puntos del mundo sin depender de la distribución física. El especialista consideró que la repercusión internacional de GTA VI puede generar un impulso para la industria de desarrollo de videojuegos en Argentina, al aumentar la visibilidad de un sector que participa de una actividad global en expansión.

A su vez, los requisitos técnicos del nuevo título pueden traccionar la venta de consolas de última generación, como PlayStation 5 y Xbox Series S/X. De esta manera, el impacto del lanzamiento no se limita a la venta del juego: también alcanza al mercado de hardware y a toda la cadena vinculada al entretenimiento digital.