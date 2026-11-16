Llaryora presenta el Presupuesto 2027: Alivio fiscal, cuentas bajo presión y ofensiva opositora por el gasto

El gobernador Martín Llaryora decidió ponerse al frente de los anuncios del Presupuesto para el último año de su gestión. Este lunes, a las 10.30, el mandatario presenta en el Centro Cívico los principales lineamientos del paquete económico que el Ejecutivo provincial ingresó a la Legislatura en el límite del plazo legal. Finalizado el anuncio, el jefe de Gabinete, Manuel Calvo, y el ministro de Economía, Guillermo Acosta, mantendrán contacto con los medios para las consultas periodísticas.

El propio mandatario asumirá el protagonismo de la presentación del presupuesto que ejecutará durante el último año de su gestión, con la mirada puesta en su reelección y en un calendario electoral que promete tensionar todos los niveles de la política cordobesa en medio de un escenario atravesado por la caída de la recaudación a nivel macro y la presión opositora para achicar el Estado provincial.

La semana abrirá así con una doble instancia. Por la mañana, Llaryora anticipará las principales definiciones económicas y fiscales de su administración. Por la tarde, a las 14, Acosta realizará la presentación formal de los proyectos ante legisladores oficialistas y opositores en la Unicameral.

Una mesa chica encabezada por el gobernador, junto a Acosta, y otros funcionarios de primera línea, trabajó durante el viernes hasta las 23 para terminar de pulir los anuncios y definió reprogramar la presentación para el primer día de la semana. Este domingo, los equipos técnicos se ocuparon de cargar los proyectos y sus respectivos anexos al sistema legislativo, con el objetivo de cumplir con el plazo de ingreso del 15 de noviembre.

El paquete incluye el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para 2027, la Ley Impositiva Anual y las modificaciones al Código Tributario. La administración provincial mantuvo bajo reserva las definiciones clave que se anunciarán este lunes, en un contexto económico complejo y con un año electoral que obligará a administrar, al mismo tiempo, las expectativas políticas y las restricciones fiscales.

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Alivio fiscal con las cuentas bajo presión

El oficialismo volverá a defender el argumento de que las cuentas provinciales están ordenadas. Sin embargo, la presión sobre los ingresos constituye uno de los principales condicionantes del próximo ejercicio. La caída de la actividad económica, la recesión y el retroceso del consumo impactan sobre la recaudación, mientras crecen las dificultades de las familias para llegar a fin de mes y el endeudamiento de los hogares, aunque para Javier Milei sean «un eslogan emocional» del kirchnerismo y de sectores opositores.

La ley obliga a elaborar el presupuesto sobre la base de los parámetros macroeconómicos que fija la Nación. En la cartera de Economía liderada por Acosta, no obstante, sostienen que la Provincia cuenta con mecanismos para ajustar el gasto si la recaudación no acompaña las proyecciones.

En ese escenario, Llaryora buscará mostrar una agenda de alivio impositivo. Así aparecen nuevas rebajas tributarias vinculadas al programa Inversiones por Impuestos, en el marco del Plan de Igualdad Territorial, y beneficios asociados al nuevo régimen de incentivos a la industria, con estímulos para las pymes y la radicación de inversiones en el interior provincial.

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El gobernador anticipó hace unos días que se avanzará en una reducción de Ingresos Brutos para pequeñas y medianas empresas. También defendió los beneficios fiscales contemplados en la nueva ley de promoción industrial recientemente aprobada por la Legislatura. Para ese sector, precisó, se prevé “cero el Ingreso Bruto; cero en Sellos, cero hasta el Inmobiliario en el cual se desarrolla la misma”. Y agregó: “El campo paga cero Ingresos Brutos”.

Llaryora también insistió en que “hay que bajar para aliviar, entendiendo la situación” que atraviesan los cordobeses. Pero, sobre todo, trasladó parte de la discusión al gobierno nacional: “Hay que empezar a bajar, pero la Nación también tiene que bajar”. En particular, volvió a cuestionar el impuesto a los combustibles, al señalar que la Nación mantiene ese tributo mientras no ejecuta obras.

De Loredo, Juez y Bornoroni

La oposición sacó la artillería fiscal

En la antesala de la presentación del paquete económico, la oposición decidió anticiparse y colocar la discusión impositiva en el centro de la agenda. La ofensiva reúne a La Libertad Avanza, el radicalismo y el Frente Cívico, aunque con propuestas y estrategias propias. El denominador común es el reclamo de una reducción de impuestos acompañada por un recorte del gasto político.

El diputado nacional y precandidato a gobernador por La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, abrió el fuego con una propuesta concreta: eliminar el impuesto inmobiliario urbano y financiar la medida mediante una reducción de las estructuras políticas del Estado provincial. “Cada familia que paga el inmobiliario urbano se ahorraría unos $140.000 por año. Por eso propongo eliminarlo”, sostuvo.

¿Cómo se financia esta propuesta? El libertario pidió aplicar motosierra en la propaganda oficial, las agencias estatales que, según cuestionó, duplican funciones ministeriales, la nueva estructura política y planteó recortar un 30% de la Legislatura. La iniciativa busca instalar una discusión que excede el tributo inmobiliario: cuánto cuesta el funcionamiento del Estado cordobés y qué margen existe para achicarlo.

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Por su parte, Rodrigo de Loredo se subió al planteo de Bornoroni y sumó su propia propuesta: eliminar el impuesto automotor provincial. “Es otro de los impuestos que en Córdoba nos acostumbraron a pagar dos veces: te lo cobra el municipio y encima te lo cobra la Provincia”, cuestionó el referente radical.

Desde el Frente Cívico, Walter Nostrala y Walter Gispert endurecieron la ofensiva contra lo que definen como “la fiesta” del gasto del gobierno peronista. El reclamo ya había quedado expuesto durante el debate de la ley de promoción industrial impulsada por Llaryora.

“Si vos no recortás, no podés bajar impuestos y Córdoba nunca lo hizo”, reprochó Nostrala durante la última sesión. Y dejó planteada la expectativa de cara al nuevo paquete económico: “Cuando venga el presupuesto, esperemos que venga el achique del gasto aunque sea para el último año del gobierno de Llaryora”.

Gispert fue más allá y condicionó explícitamente el acompañamiento del Frente Cívico al Presupuesto 2027. “Si no achican el gasto de la política, no les vamos a votar el presupuesto”, lanzó, en una advertencia que anticipa el fuego cruzado en el recinto por el gasto público como principal campo de disputa.

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Un presupuesto bajo presión política

El paquete económico se perfila así como el próximo campo de batalla en la Unicameral. Llaryora buscará exhibir capacidad de gestión, sostener el equilibrio fiscal y mostrar medidas de alivio tributario en la antesala de un año electoral. La oposición, en cambio, pretende correr el eje hacia el tamaño del Estado, la estructura política y la presión impositiva sobre contribuyentes y sectores productivos.

El desafío para el gobierno del PJ será compatibilizar las promesas de rebajas tributarias con una recaudación golpeada por la recesión y las demandas salariales que presionan sobre las cuentas provinciales.

De hecho, el propio Llaryora volvió a insistir en que “la gente no llega a fin de mes” y desafió a Milei a eliminar el impuesto a los combustibles, con el argumento de que la Nación continúa recaudando mientras no ejecuta obras.

Con ese telón de fondo, el gobernador buscará este lunes mostrar que Córdoba puede ofrecer alivio fiscal sin resignar el orden de sus cuentas. Sin embargo, la oposición ya anticipó que no alcanzarán los anuncios de beneficios tributarios: exigirá que el Presupuesto 2027 incluya un achique concreto del gasto político.

La discusión recién comienza y tendrá una dimensión que excede los números. En el último presupuesto de su mandato, Llaryora pondrá a prueba su capacidad para sostener el modelo fiscal del peronismo cordobés, mientras sus adversarios intentan convertir la discusión sobre impuestos y gasto público en uno de los ejes centrales de la disputa por el poder en 2027.