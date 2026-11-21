No todos los límites son iguales. Algunos son reales, forman parte de nuestra naturaleza y tenemos que aprender a reconocerlos. Pero hay otros que nosotros mismos construimos, techos imaginarios que terminamos aceptando como si fueran imposibles de atravesar.

Hay una conocida historia sobre los elefantes de circo. Cuando son pequeños, sus cuidadores los atan con cadenas a una estaca. El elefante intenta escapar, tira una y otra vez, pero no tiene la fuerza suficiente para soltarse. Con el tiempo, deja de intentarlo.

Cuando crece y se convierte en un animal enorme, alcanza una fuerza capaz de arrancar aquella estaca sin demasiado esfuerzo. Sin embargo, ya no lo hace. Sigue convencido de que no puede escapar. La cadena ya no tiene la misma fuerza. Lo que permanece es el recuerdo de aquella impotencia. Y los seres humanos, aunque de otra manera, muchas veces hacemos lo mismo.

Nos acostumbramos a pensar que no podemos, que no somos capaces, que hay lugares a los que no pertenecemos o metas que están fuera de nuestro alcance. Algunas veces fueron experiencias pasadas, otras veces palabras que escuchamos y otras, simplemente, ideas que nunca nos animamos a cuestionar.

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Así nacen las profecías autocumplidas: creemos que no vamos a poder, dejamos de intentarlo y finalmente terminamos demostrando que teníamos razón. En el judaísmo encontramos una imagen extraordinaria para pensar esta relación con nuestros límites: el sueño de Jacob.

Jacob sueña con una escalera apoyada en la tierra cuya cima llega hasta el cielo. Es una imagen que encierra una enseñanza enorme. La escalera tiene que estar apoyada en la tierra, porque necesitamos conocer nuestra realidad, reconocer nuestras capacidades, nuestras circunstancias y el lugar desde donde comenzamos. Pero también necesita llegar al cielo. Necesitamos aspirar a más, soñar en grande y no resignarnos a que nuestra realidad actual sea necesariamente nuestro destino.Tener los pies en la tierra no significa dejar de mirar al cielo.

Y cuando renunciamos a soñar, cuando nos convencemos de que ya llegamos hasta donde podíamos llegar, corremos el riesgo de vivir una vida mucho más pequeña de la que realmente podríamos construir. No porque todo sea posible, sino porque muchas veces ni siquiera llegamos a descubrir de qué somos capaces.

Y hay una historia que ilustra esto de una manera extraordinaria. Durante décadas, los mejores corredores del mundo persiguieron un objetivo que parecía imposible: correr una milla, poco más de 1.600 metros, en menos de cuatro minutos.

Los especialistas sostenían que el cuerpo humano no estaba preparado para semejante esfuerzo. Los periodistas deportivos afirmaban que se había alcanzado el límite de la capacidad física del hombre. Cuatro minutos era una barrera que nadie conseguía atravesar. Hasta que apareció Roger Bannister.

Era un joven inglés, estudiante de medicina y apasionado por el atletismo. Pero tenía una pregunta que no podía sacarse de la cabeza: si alguien podía correr una milla en cuatro minutos y un segundo, ¿qué impedía hacerlo en tres minutos y cincuenta y nueve segundos?

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Bannister no creía que existiera una barrera física infranqueable. Pensaba que, además de la dificultad deportiva, se había instalado una barrera psicológica. Durante tantos años todos habían aceptado que no se podía, que esa idea había terminado condicionando a los propios atletas. El 6 de mayo de 1954 llegó el momento.

La carrera se disputaba en Oxford, Inglaterra. El clima era pésimo: llovía y soplaban fuertes vientos. Bannister incluso había pensado en no correr. Pero poco antes de comenzar, el viento disminuyó y decidió participar. Había alrededor de tres mil espectadores.

Cuando el locutor comenzó a anunciar el resultado, dijo: "El tiempo fue de tres…". No pudo terminar la frase. El grito de la multitud tapó el resto del anuncio. Roger Bannister había corrido una milla en 3 minutos, 59 segundos y 4 décimas. Por primera vez en la historia, alguien había conseguido bajar la barrera de los cuatro minutos. Pero lo más interesante vino después.

Apenas 46 días más tarde, el australiano John Landy también consiguió correr por debajo de los cuatro minutos. Hoy, más de 2.000 atletas han conseguido romper aquella barrera. Detengámonos un segundo en ese dato. Durante décadas parecía imposible. En 1954 lo consiguieron dos personas. Hoy son miles.

¿Acaso cambió la naturaleza del ser humano? ¿Aparecieron de repente cuerpos diferentes, con capacidades que antes no existían? No. Lo que cambió fue también la manera de entender los límites. Una vez que alguien demostró que se podía, otros dejaron de mirar aquella marca como una frontera infranqueable y comenzaron a verla como un desafío. Bannister no solamente corrió más rápido que todos los anteriores. Cambió la medida de lo que los demás creían posible.

Hay una diferencia enorme entre reconocer nuestros límites y vivir sometidos a ellos. No se trata de negar la realidad ni de creer que alcanza con desear algo para conseguirlo. Se trata de no convertir nuestras experiencias pasadas en condenas para nuestro futuro.

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Quizás la pregunta que deberíamos hacernos no es solamente hasta dónde podemos llegar, sino cuántas veces dejamos de avanzar porque seguimos tirando de cadenas que ya no existen.

Jacob soñó con una escalera que unía la tierra con el cielo. Tal vez esa sea también nuestra tarea: aprender a caminar con los pies bien apoyados en nuestra realidad, pero sin dejar de levantar la mirada. Porque una cosa es saber dónde estamos y otra muy distinta es convencernos de que nunca podremos estar en otro lugar. A veces, alguien tiene que animarse a romper un límite para que los demás descubran que nunca fue un límite definitivo. Y si ese eres tú, bienvenido sea.

Buen fin de semana.