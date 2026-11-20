Vecinos de Córdoba y La Calera reclaman la eliminación del peaje ubicado sobre la avenida Ejército Argentino, la conexión entre ambas ciudades. Sostienen que las casillas están instaladas en una zona plenamente urbana y que generan una situación de desigualdad entre residentes de barrios cercanos: algunos deben pagar para llegar a sus casas, mientras que otros pueden circular por la misma avenida sin abonar.

En diálogo con Punto a Punto Radio, la abogada y vecina Mirta Soler explicó que el reclamo lleva más de cuatro años e involucra a habitantes de distintos barrios de Córdoba y de La Calera que utilizan esa arteria para trasladarse diariamente. "Hay barrios de la ciudad de Córdoba que estamos obligados a pagar un peaje para llegar a nuestras casas", cuestionó.

Soler explicó que la avenida Ejército Argentino tiene unos 10 kilómetros de extensión y constituye la continuación de avenida Colón. Su recorrido comienza en la bajada del Tropezón y llega hasta la ciudad de La Calera, con barrios residenciales a ambos lados. En ese sentido, remarcó que "no se trata de una ruta alejada de las zonas habitadas, sino que es una vía que forma parte de la circulación cotidiana de miles de vecinos".

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Entre los sectores afectados mencionó Don Bosco, Valle Escondido, Las Delicias y Lomas de la Carolina, en Córdoba, además de El Bosque y distintos barrios de La Calera, como Cuesta Colorada. Según señaló, la ubicación de las casillas provoca que residentes de una misma zona tengan condiciones diferentes para circular.

Derecho a la libre circulación

Uno de los principales cuestionamientos de los vecinos apunta al contrato de concesión de Caminos de las Sierras. Según explicó Soler, ese acuerdo establece que no puede haber casillas de peaje en zonas urbanas, por lo que consideran irregular el cobro sobre la avenida Ejército Argentino.

La abogada remarcó que la situación genera una diferencia entre quienes viven en barrios cercanos y utilizan la misma arteria para trasladarse. "Esto provoca una división entre vecinos, los que pagan y los que no pagan, y todos transitando por la misma avenida. Genera desigualdad, discriminación, va en contra del derecho a la libre circulación", afirmó.

La abogada indicó que, después de distintas gestiones ante el Gobierno provincial y Caminos de las Sierras, consiguieron que se reconociera parte del reclamo y que los residentes alcanzados por el sistema paguen el 30% de la tarifa. Sin embargo, aclaró que ese resultado no responde al objetivo principal de los vecinos. "Lo que nosotros buscamos, lo que queremos, es directamente la eliminación de estas casillas", remarcó.

Soler también cuestionó que la recaudación de ese peaje se utilice para financiar obras viales. "Las obras que hace Caminos de las Sierras no pueden estar solventadas con una percepción ilegal", sostuvo. Desde su perspectiva, la provincia debe resolver cómo financiar esos trabajos sin trasladar ese costo a través de un cobro que los vecinos consideran irregular.

Proyecto en la Legislatura y el pedido de exención

El reclamo también llegó a la Legislatura de Córdoba. Según contó Soler, un legislador del espacio vecinalista presentó un nuevo proyecto de ley para eliminar el peaje. Se trata de una iniciativa que ya fue impulsada en otras oportunidades y recibió el acompañamiento de distintos sectores de la oposición.

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Soler recordó que en una instancia anterior el proyecto perdió por un voto y expresó su expectativa de que esta vez pueda llegar nuevamente al recinto y ser debatido. "Estamos pidiendo que mientras se resuelva, el Gobierno de la provincia de Córdoba y Caminos de las Sierras dispongan la exención en el pago de los vecinos que ya están adheridos al sistema y que tienen el descuento vecino", explicó.

La entrevistada insistió en que esa medida permitiría aliviar la situación de quienes utilizan la avenida todos los días mientras continúa el reclamo por la eliminación definitiva de las casillas. "Que nos levanten la valla, aunque sea a los afectados del sector, que son los ciudadanos de La Calera y de los barrios de Córdoba afectados por este peaje, que no podemos ir a nuestra ciudad si no pagamos", concluyó.