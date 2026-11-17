Junior Achievement Córdoba prepara una nueva edición de Noche de los Héroes, su encuentro anual para reunir al sector empresarial y a la comunidad en torno a un objetivo educativo: generar nuevas oportunidades para los jóvenes. La iniciativa se realizará el miércoles 18 de noviembre, a las 19, en el salón Casapueblo, y tendrá como meta que 1.500 estudiantes accedan a programas de empleabilidad y educación financiera.

Bajo el lema “¿Y si no sos vos, quién?”, la convocatoria busca sumar empresas, organizaciones, profesionales y nuevos aliados a la misión de la entidad. La propuesta apunta a acercar a los estudiantes herramientas concretas para su desarrollo personal y profesional, desde prepararse para una primera entrevista laboral hasta adquirir conocimientos para administrar sus finanzas y reconocer sus propias capacidades.

El encuentro, que combina una cena anual con un espacio de vinculación y reconocimiento, busca poner en valor el compromiso de quienes acompañan el trabajo de Junior Achievement y ampliar la red de organizaciones dispuestas a involucrarse en la educación de las nuevas generaciones.

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“Muchos recordamos a alguien que confió en nosotros y nos abrió una puerta cuando estábamos empezando. Queremos que más jóvenes tengan esa posibilidad”, señaló Cristina Barrientos, presidenta de Junior Achievement Córdoba.

En esa línea, la referente convocó a empresarios, líderes y profesionales a participar de esta edición y acompañar el desarrollo de nuevas experiencias educativas en la provincia. “Nos encantaría compartir esta noche con cada uno de los empresarios, referentes y líderes que creen en los jóvenes y juntos construir más y mejores oportunidades para ellos”, agregó.

El compromiso del sector empresarial

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de un amplio conjunto de empresas, instituciones y organizaciones de Córdoba. Entre ellas se encuentran Bancor, Stellantis, Aguas Cordobesas, Coca Cola Andina, Fundación Banco de Córdoba, Grupo Canter, Grido, Proaco, Universidad Siglo 21, Ecogas, Kolektor, Sancor Salud, Lotería de Córdoba, Grupo Don Elías, Dulcor, Darwoft, Mediterránea Seguros, Taiana Propiedades y Howard Johnson Villa Carlos Paz, entre otras.

La participación de estas organizaciones refleja el vínculo entre el sector privado y las iniciativas educativas orientadas a mejorar las oportunidades de inserción laboral y desarrollo de los jóvenes.

La consigna de este año busca, precisamente, trasladar ese compromiso a una acción concreta: que cada empresa, institución o persona pueda encontrar una manera de contribuir a que más estudiantes accedan a herramientas para construir su futuro.

Cómo participar de Noche de los Héroes

La convocatoria está abierta tanto a quienes ya forman parte de la comunidad de Junior Achievement Córdoba como a quienes quieran sumarse por primera vez. Se podrán adquirir tarjetas individuales o una opción para asistir en dupla, además de alternativas de participación destinadas a empresas y organizaciones.

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También habrá modalidades de pago por transferencia y opciones de financiación en cuotas. Las personas interesadas en conocer las propuestas y reservar su lugar pueden comunicarse con Luisina Rodríguez, directora de Desarrollo Institucional, a través del correo [email protected] o por WhatsApp al 351 300 9078.

Con esta nueva edición, Junior Achievement Córdoba busca fortalecer una red de acompañamiento entre empresas, profesionales y organizaciones para acercar a 1.500 jóvenes nuevas herramientas educativas y laborales. La convocatoria tiene una pregunta como punto de partida y un desafío colectivo como horizonte: quiénes están dispuestos a involucrarse para abrirles más oportunidades.