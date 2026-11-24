El libro "El diario personal del papa Francisco", que salió a la venta este martes 24 de noviembre en 93 países, recupera reflexiones y episodios íntimos que Jorge Bergoglio registró durante más de tres décadas. Entre ellos, aparecen tres encuentros con el diablo que el pontífice aseguró haber experimentado y que permiten conocer una dimensión de su espiritualidad.

El sociólogo e investigador del Conicet, Fortunato Mallimaci, analizó estos pasajes en diálogo con Radio Punto a Punto. Según explicó, las referencias de Francisco al demonio están relacionadas con su formación jesuita y con una tradición religiosa que tiene distintas interpretaciones sobre la presencia del mal. "Usted viene de toda una espiritualidad del mundo jesuita muy fuerte", señaló. Y explicó que se trata de una corriente con una larga historia de reflexiones sobre la presencia del demonio.

Los episodios aparecen en un diario personal que reúne anotaciones de Bergoglio entre 1992 y 2024. En uno de los pasajes, el entonces Papa relató tres ocasiones en las que aseguró haberse encontrado con el diablo: una vez a través de la ventanilla de un auto, otra en una capilla carmelita y una tercera durante una reunión en Roma, después de un viaje a Chile.

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"Recuerde que son reflexiones que se vienen haciendo después del año 1500, retiros espirituales, en los cuales la presencia del diablo en ese mundo de los jesuitas está muy presente y que esas representaciones de lo diabólico tienen distintas maneras de aparecerles a las personas", detalló.

El sociólogo también recordó la etapa en la que Bergoglio vivió en Córdoba, después de los conflictos que había tenido con sus superiores en Buenos Aires. "Bergoglio, cuando estuvo ahí en Córdoba, castigado, enviado por sus superiores después de los problemas que había tenido aquí en Buenos Aires. Varios escritos que hace manifiestan esa presencia del diablo", sostuvo.

Mallimaci marcó, además, una diferencia entre la mirada de Francisco y la de otros referentes de la Iglesia. Mencionó al papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, quien, según explicó, sostenía que el diablo debía desaparecer de la doctrina católica. También señaló que León XIV no hizo referencias al demonio desde el comienzo de su pontificado. "Cada uno viene de tradiciones distintas. La Iglesia católica, usted habrá visto, tiene muchísimas tradiciones. Dos mil años de tradiciones", resumió.

Del bien y el mal a las distintas interpretaciones

La discusión sobre el diablo también abre una pregunta más amplia: qué significa el mal y cómo se construyen las ideas sobre aquello que se considera bueno o malo. Para Mallimaci, las ciencias sociales deben prestar atención a esas categorías porque muchas veces reducen experiencias complejas a dos posiciones enfrentadas. "Nosotros, nuestro grupo al menos, tratamos de desutilizar. Primero porque son pares binarios y es muy difícil", explicó. Y enumeró algunas de esas oposiciones: "Cielo y tierra, bien y mal, cielo e infierno".

En ese sentido, recordó la incorporación del purgatorio dentro de la tradición cristiana, un proceso que, según señaló, llevó alrededor de mil años. La aparición de ese tercer espacio modificó la concepción de un destino dividido únicamente entre el cielo y el infierno.

"No puede ser que solo exista el abajo y el arriba, el cielo y el infierno", planteó. Además, explicó que esa idea introdujo la posibilidad de que las personas pudieran intervenir en el destino de las almas a través de las oraciones, las colaboraciones y las donaciones.

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Para el investigador, esa mirada permite salir de las clasificaciones rígidas y reconocer que existen distintas experiencias y grados de bondad y maldad. "La idea es que hay una diversidad de experiencias de bondad, la peor, la maldad", sostuvo.

La mirada de Francisco y el cambio en la doctrina católica

Mallimaci también destacó una transformación en la manera en que la Iglesia católica interpreta a las personas y su posibilidad de acercarse a Dios. Según explicó, durante siglos existieron concepciones que consideraban que ciertas conductas o condiciones eran intrínsecamente perversas y, por lo tanto, no tenían posibilidad de recuperación.

"La Iglesia católica lo hizo muchísimo, su doctrina social", señaló. Sin embargo, afirmó que en los últimos siglos, y particularmente en las posiciones de los papas más recientes, comenzó a imponerse otra perspectiva. "Ahora dicen: no, todas las personas son sagradas y pueden llegar a Dios", explicó.

Para el sociólogo, ese cambio tiene consecuencias profundas porque implica dejar de considerar que alguien está condenado de antemano por su condición o por su historia. "Usted ya no ve de antemano por ser enfermo, discapacitado, malvado, preso, lo que venga, ya está condenado", sostuvo. En ese marco, Mallimaci consideró que Francisco alentaba a salir de esas clasificaciones y a revisar las formas tradicionales de entender el bien y el mal.

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Uno de los puntos que el investigador marcó como centrales es la diferencia entre entender al diablo como una persona o como una representación simbólica. Según explicó, para Francisco se trataba de alguien, mientras que en otras tradiciones puede aparecer como un lugar, una alegoría o un imaginario. "Para Francisco es una persona, es alguien", afirmó. En cambio, "en las otras representaciones es un lugar, es una alegoría, es un imaginario".

Esa distinción permite comprender por qué las referencias al demonio ocupan un lugar tan importante en los escritos de Bergoglio y cómo se relacionan con su formación religiosa. También muestra que, dentro del catolicismo, no existe una única manera de interpretar estas figuras.

Mallimaci señaló que esas diferencias no son exclusivas de la religión: también resultan relevantes para las ciencias sociales, que estudian cómo las sociedades construyen sus ideas sobre lo bueno, lo malo y aquello que consideran irrecuperable.