La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) avanzó en el tratamiento de una serie de demandas laborales y salariales para docentes de Nivel Inicial y Primario, en el marco de la Mesa de Negociación Laboral y Salarial. Los puntos abordados buscan mejorar la composición salarial, reducir la sobrecarga de trabajo y brindar mayor estabilidad y previsibilidad en los cargos.

Desde la Junta Ejecutiva Central del gremio informaron que las propuestas forman parte del pliego aprobado en la última Asamblea Provincial. Sin embargo, aclararon que su implementación efectiva estará sujeta a la discusión y aprobación integral de todas las demandas, por lo que las negociaciones continuarán durante esta semana.

Dequino: “La gente no va a sacar los dólares guardados en el peor momento de su precio”

Entre los principales puntos se encuentra la posibilidad de que todas las maestras y maestros de Inicial y Primaria puedan optar voluntariamente por acceder a un cargo de 28 horas. De esta manera, la modalidad dejaría de estar restringida a las escuelas precursoras de Jornada Extendida. La propuesta establece que esas horas se distribuirían en 25 horas frente a estudiantes y tres horas destinadas al trabajo pedagógico institucional, cuyas actividades deberán definirse mediante un acta acuerdo.

Al tratarse de una opción voluntaria, quienes actualmente cuentan con Jornada Extendida pura o poseen más de tres módulos podrán mantener esas horas durante 2027, sin perderlas. Además, la decisión que tome el docente titular respecto de su cargo también se aplicará al docente suplente.

Cambios para los equipos directivos

Otro de los puntos contempla modificaciones para los cargos de conducción de Nivel Primario. En el caso de las directoras y directores que actualmente cuentan con 10 horas de coordinación, estas se mantendrán y pasarán a incorporarse formalmente al cargo de dirección.

Por su parte, las vicedirectoras y vicedirectores que actualmente no cuentan con horas de coordinación sumarían cuatro horas destinadas a esa función, también incorporadas a sus respectivos cargos.

Llaryora rompió el libreto económico de Milei y reclamó una economía con empleo y producción

Desde UEPC señalaron que la aprobación conjunta de estas medidas, junto con el resto de los puntos salariales y previsionales incluidos en el pliego, representaría un avance en la ampliación de derechos para los trabajadores de ambos niveles educativos.

Mientras continúan las negociaciones, el gremio indicó que los docentes que necesiten conocer más detalles sobre la propuesta pueden comunicarse con la Secretaría Gremial de Inicial y Primaria de la Junta Ejecutiva Central o con la delegación correspondiente a su zona.