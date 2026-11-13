“Pasamos de 150 a 950 pasajeros”: el efecto Colapinto en el turismo deportivo argentino

El deseo de ver en vivo a un ídolo deportivo se convirtió en un motor para el turismo argentino. Mientras los viajes al exterior atraviesan un escenario de retracción, las competencias internacionales y los deportistas que despiertan pasiones movilizan a miles de hinchas, que organizan escapadas para acompañar a sus equipos y figuras favoritas. La Fórmula 1, con el fenómeno de Franco Colapinto, es uno de los ejemplos más claros de esta tendencia.

En diálogo con Radio Punto a Punto, Lucas Chávez, director comercial y socio de la agencia "Sí, Viajo", explicó cómo creció la demanda de este tipo de experiencias y contó que la empresa pasó de trasladar 150 pasajeros a Interlagos en sus primeras operaciones a llevar cerca de mil en la edición de este año. “Empezamos a notar que hay una tendencia bastante grande, un crecimiento en lo que es turismo. Nosotros lo llamamos deportivo: concurrir a eventos deportivos, que empieza a ser también parte un poco del FOMO, de querer estar ahí, de participar, de vivirlo en vivo”, señaló.

La agencia cuenta con un departamento especializado en turismo deportivo desde 2018 y 2019. Sus primeras experiencias incluyeron el Mundial de Rugby de Japón y, posteriormente, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, una competencia que comenzó a comercializar en 2022 y que se convirtió en uno de sus principales productos.

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“Nos pasó con Franco en el 2024, cuando se sumó a Williams, que nosotros teníamos lugares previos a eso, y se sumó Franco y explotaron”, recordó Chávez. La presencia del piloto nacional modificó la demanda incluso entre quienes ya tenían planificado viajar a Brasil.

Los números reflejan ese crecimiento. Según detalló el empresario, la agencia pasó de vender 150 lugares a 250 pasajeros, luego alcanzó los 500 y “este año terminamos llevando 950 pasajeros a Interlagos con cuatro charters propios. La verdad es que el volumen es tremendo”, afirmó.

El movimiento fue todavía mayor si se considera el conjunto de los argentinos que viajaron al Gran Premio. De acuerdo con la estimación que compartió Chávez, "entre 15.000 y 17.000 personas asistieron a la competencia en Brasil".

Cuánto cuesta viajar para ver la Fórmula 1

El precio es uno de los factores que los interesados deben considerar al organizar el viaje. Según explicó Chávez, los paquetes para asistir al Gran Premio de Brasil con pasaje aéreo incluido partían de los 2.000 dólares. La propuesta puede contemplar vuelos, alojamiento, entradas y traslados entre el hotel y el autódromo. El valor final depende de los servicios contratados y de la anticipación con la que se realice la reserva.

La operación de la agencia incluyó cuatro vuelos chárter y más de 800 paquetes con aéreo, hotel, entrada y traslados diarios al circuito. Además, cada vuelo contó con responsables de la empresa para acompañar a los pasajeros desde la salida de Argentina hasta el regreso, con asistencia durante la estadía.

Pero viajar a una carrera de Fórmula 1 no significa solamente llegar a la tribuna. El cronograma del fin de semana exige organizar los traslados y dedicar prácticamente toda la jornada a las actividades en el autódromo. “Generalmente el fin de semana de carrera, para el que no conoce, es muy intenso. La realidad es que la logística te exige que te levantes muy temprano y vuelvas del autódromo muy tarde”, describió Chávez.

En el caso de Interlagos, los pasajeros suelen salir del hotel alrededor de las 7 de la mañana para llegar antes de que se complique el tránsito de San Pablo y poder asistir a las prácticas, las clasificaciones y la carrera. “Estás hasta última hora. Vos pensás que al hotel terminás llegando a las 7 de la tarde, teniendo en cuenta que San Pablo, en el caso de Interlagos, es una ciudad caótica”, agregó.

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Chávez también describió el perfil de quienes contratan estos paquetes. “Te diría que el 85% es público masculino, que se hace una escapada entre amigos, un padre y un hijo, entre hermanos, que hacen una escapada de tres días”, explicó.

La posibilidad de compartir la experiencia con familiares o amigos aparece como otro de los atractivos del turismo deportivo. En muchos casos, "el viaje se organiza alrededor de una pasión compartida y se convierte en una salida de pocos días, con el evento como actividad central".

La agencia, de todos modos, no trabaja exclusivamente con este segmento. Cuenta con cuatro unidades de negocio: Sí, Viajo Sport, Corporate, Plus y General, esta última orientada a viajes al exterior y turismo receptivo.

Messi y los grandes eventos

El fenómeno del turismo deportivo también se extiende a otras disciplinas y figuras. La presencia de Lionel Messi en Inter Miami y el Mundial de Fútbol 2026 ampliaron las oportunidades para organizar viajes vinculados con el deporte.

En el caso de la Copa Mundial, disputada en Estados Unidos, México y Canadá, estimaciones privadas difundidas por operadores turísticos ubicaron en alrededor de 50.000 la cantidad de argentinos que viajaron para acompañar a la Selección. Esos desplazamientos movilizaron gastos en pasajes, alojamiento, entradas y transporte entre las distintas sedes.

Por su parte, la presencia de Messi en Miami sumó un atractivo deportivo a un destino que ya era elegido por los argentinos para vacaciones, compras y entretenimiento. Según las cifras incluidas en la información sectorial, más de 200.000 visitantes argentinos viajaron a esa ciudad durante el primer trimestre de 2026.

Caribe y Brasil, entre los destinos elegidos para el verano

Aunque el turismo deportivo gana espacio, los viajes vacacionales tradicionales siguen representando la mayor parte del negocio de la agencia. Chávez estimó que entre el 60% y el 70% de la facturación de "Sí, Viajo" corresponde a ese segmento.

Entre los destinos más demandados para la próxima temporada aparecen distintos puntos del Caribe, como Punta Cana, Aruba y Curazao. En particular, Aruba ganó popularidad entre los viajeros argentinos por sus condiciones climáticas y la posibilidad de contar con vuelos directos. “Se volvió muy fuerte porque al argentino le escapa el sargazo”, explicó Chávez.

A diferencia de otros destinos caribeños, Aruba ofrece alternativas de alojamiento para distintos presupuestos. Si bien los hoteles all inclusive pueden resultar más costosos, también hay departamentos, alquileres temporarios y establecimientos con desayuno incluido. Para el verano, "los paquetes al Caribe con servicio all inclusive parten de los 1.800 a 2.000 dólares", según los valores estimados por el empresario.

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Brasil también concentra una parte importante de las consultas, especialmente los destinos del norte del país. Entre los lugares que mencionó Chávez aparecen Porto de Galinhas, Recife, Maragogi, Maceió, Fortaleza, Natal y Pipa. “Nosotros más que nada vamos al norte”, precisó. En ese caso, los paquetes que incluyen pasajes aéreos, alojamiento y traslados comienzan entre los 1.200 y 1.300 dólares.

Así, el turismo deportivo se consolida como una alternativa dentro de un mercado que también mantiene el interés por los destinos de playa. Desde viajar para ver a Colapinto en Interlagos hasta organizar unas vacaciones en el Caribe o Brasil, las agencias buscan responder a distintas motivaciones de los pasajeros, con propuestas que combinan experiencias, servicios y planificación.